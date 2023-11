Identità, emigrazione e poesia: a Suni tre fine settimana col teatro

Si inizia sabato 11 novembre , alle 19.30, con lo spettacolo tratto dal romanzo “Sos Sinnos” di Michelangelo Pira, di e con Giovanni Carroni. Sul palco oltre all’attore e regista nuorese anche i musicisti Omar Bandinu e Fabio Coronas. Lo spettacolo si muove sui materiali raccolti e ordinati da Bachisio Bandinu e scanditi in cinque parti. Con un percorso di derivazione analitica, la prima (Su tempus de su parpu e de s’arrastu – Il tempo del tasto e del fiuto) segna il passaggio dall’immateriale alla natura, e all’incarnazione nell’umano, con la coscienza del vivente che esprime versi inarticolati. Questi poi, lentamente, si fanno parola e poi scrittura, ma a-semantica, quasi geroglifica, che solo su deinu, l’indovino, che dà il titolo alla seconda parte, sa interpretare. Nelle due parti seguenti, Pira entra nell’universo dei personaggi e de sos contos, i racconti, del suo paese, Bitti. Avendo ben presenti i rischi del realismo e del folklorismo, il mondo pastorale narrato da Pira anche nell’aneddoto (Milianu, Emiliano) assume una forte carica simbolica. Nell’ultima parte, più scopertamente, Pira stesso si fa personaggio del mondo che racconta, e in una progressione visionaria chiama l’umanità perduta del proprio villaggio e del mondo intero a tornare a sa Libra, malgrado sia una crastazza, una pietraia buona solo per le capre.

“È uno dei percorsi che ci interessava attivare per dare un ulteriore strumento alla comunità”, dice il sindaco di Suni, Massimo Falchi. “Un’occasione per leggere la realtà, emozionarsi e vivere a diretto contatto con i protagonisti un momento creativo di grande crescita. Gli attori in scena nelle tre serate e i musicisti che li accompagneranno sono stati scelti proprio per le tematiche che portano avanti da anni, per la professionalità e la loro comune passione”.

Il secondo spettacolo, dal titolo “Reise nach Deutschland” di e con Mauro Salis (regia di Elena Musio, di Ilos Teatro Lula), è in programma invece per sabato 18 novembre sempre alle 19.30. In scena un monologo comico-satirico, che comincia con un viaggio di Mauro in Germania, a metà tra il sogno e un’inattesa realtà, se confrontata con usi e costumi della sua terra natia. Lo spettacolo si muove tra il serio e il faceto, in un costante parallelismo fra due realtà lontane. Uno dei pochi punti di contatto il considerevole consumo della tanto amata birra. Mauro Salis esplora con strumenti a sicuro effetto il mondo dell’emigrazione isola in questo viaggio reale a Norimberga, a contatto con i tanti sardi che vivono in Germania e animano le attività dei circoli, piccole – grandi enclave di sardità a migliaia di chilometri di distanza dall’Isola, dove sardi della terza generazione si ritrovano e tengono vivo il legame con la terra madre.

Terzo ed ultimo appuntamento con “Sunidentità a teatro” domenica 26 novembre, alle 19.30, con lo spettacolo “Alda… fior di poesia… emozioni e distorsioni”, un reading follemente poetico con Valentina Loche e Gianfranco Delussu. Partendo dal vissuto dell’interprete, con racconti, ironia e colpi di scena si arriva a raccontare la storia poetica di Alda Merini. Il tutto in un percorso che tocca temi spesso tabù, come la gestione delle patologie psichiatriche e delle persone che ne sono colpite, e momenti di quotidianità, per riflettere sul ruolo delle donne e sull’educazione dei figli. L’attrice si cala gradualmente, attraverso l’ironia e il coinvolgimento del pubblico, nel mondo e nella vita di Alda Merini, leggendo le sue poesie e raccontando la sua biografia. Il reading ha esordito nell’aprile 2016 a Gavoi all’interno della manifestazione “Invasione poetica”. La voce di Valentina Loche è oggi sostenuta e accompagnata dalla chitarra elettrica di Gianfranco Delussu che fa da contrappunto sonoro ed emotivo all’interpretazione dei versi.

Lunedì, 6 novembre 2023