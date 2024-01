Troppo caldo, gli stambecchi diventano notturni e facili prede

Studio ateneo Sassari,specie a rischio per riscaldamento globale

...

l riscaldamento globale mette a serio rischio gli stambecchi.

Lo evidenzia una ricerca dell'Università di Sassari secondo cui l'animale diventa più notturno in risposta al caldo, anche nelle aree in cui vive il lupo: il bisogno di vivere in condizioni termiche appropriate, dunque, prevale sul rischio di essere predati.

Per gli studiosi, il cambiamento climatico, a lungo andare, potrebbe essere pericoloso anche per altre specie poco adatte alle temperature più elevate: la risposta dello stambecco, che col maggior caldo si sposta in aree meno idonee, aumentando l'attività notturna e accettando un rischio di predazione maggiore, potrebbe essere messa in atto anche da altre specie tipicamente diurne.

Non solo: tali cambiamenti implicherebbero un peggioramento delle condizioni di vita e un aumento del rischio di predazione, essendo specie che si sono evolute per essere attive di giorno.

Lo studio è stato condotto da Francesca Brivio e Marco Apollonio del dipartimento di Medicina Veterinaria con il contributo dell'Università di Ferrara e delle due aree protette del Parco del Gran Paradiso e del Parco nazionale Svizzero.

L'indagine dimostra che l'aumento di attività notturna in relazione alla temperatura è simile sia nei maschi sia nelle femmine, anche se queste ultime pesano circa la metà e hanno corna decisamente più piccole, andando quindi incontro a un rischio di predazione più elevato. "La ricerca mette in luce un'ulteriore conseguenza del riscaldamento globale che forzerà alcune specie diurne a essere attive di notte, accettando un incremento nel rischio di predazione. Le conseguenze ultime di questi cambi nel comportamento delle specie diurne non sono ancora evidenti e bisognerà capire se potranno mettere a rischio la conservazione di queste specie", concludono i ricercatori.



Leggi tutto su Ansa Sardegna

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie