Prova il brivido dell'azzardo: 3 zone di gioco da visitare se ami giocare a Rabona

Il primo casinò apparve a Venezia nel 1638. In seguito, un'ondata di gioco d'azzardo si diffuse in tutto il pianeta. I governi di vari paesi chiusero e riaprirono le case da gioco. Di conseguenza, giunsero alla conclusione che era necessario creare delle zone speciali. Per molti si tratta di un vero e proprio dono della fortuna, proprio come Rabona. Dopo tutto, i giocatori d'azzardo possono divertirsi legalmente con i loro giochi preferiti.

La città dei leoni del gioco d'azzardo

Singapore è una mecca asiatica del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è stato legalizzato nel 1823. Tuttavia, dopo 3 anni, il governo vietò l'intrattenimento per molti anni. Il gioco d'azzardo è tornato solo nel 2005. A quel punto è iniziata la costruzione di hotel con casinò. Il Resorts World Sentosa e il Marina Bay Sands sono tra i più popolari e famosi al mondo.

Marina Bay Sands ha una delle più grandi sale da gioco del mondo, con oltre 500 tavoli e 1.600 slot, un numero che sorprenderà anche i soci di Rabona. Il biglietto da visita di quest'area è lo Sky Park, sul cui tetto puoi nuotare e scattare foto ipnotizzanti sul bordo della leggendaria piscina "senza confini".

Un altro casinò si trova nell'esclusivo complesso di Resorts World Sentosa. A proposito, se gli ospiti si stancano improvvisamente del gioco d'azzardo classico, possono divertirsi con i moderni "divertimenti". Le sale da gioco sono dotate delle più moderne tecnologie; esiste persino un sistema di identificazione a radiofrequenza. È interessante notare che per gli stranieri le sale da gioco a Singapore sono gratuite. I locali, invece, devono pagare una tassa.

Perla del gioco d'azzardo

La storia del gioco d'azzardo legale ad Atlantic City inizia negli anni '70 del XX secolo. Il primo casinò fu aperto nel 1978 presso il Chalfonte Haddon Hall Hotel. Inizialmente non c'erano molti giochi d'azzardo: roulette, slot machine e qualche gioco di carte. Con il passare del tempo, il casinò fu rinominato e si arricchì di molti giochi come Rabona, e ora è conosciuto come Resorts Casino Atlantic City. Gli anni '80 del secolo scorso sono stati segnati dalla comparsa di molti nuovi casinò. È così che Atlantic City è diventata uno dei principali centri di divertimento.

Borgata è la principale casa da gioco della Città del Monopoli. Ha aperto nel 2003 e oggi ha circa 4.000 slot, 180 giochi da tavolo e 50 tavoli da poker tra cui scegliere. Proprio al Borgata è stato battuto il record mondiale del più lungo lancio di dadi. La "mano d'oro" appartiene a Patricia Demauro. La striscia fortunata è durata quattro ore e diciotto minuti. Ha effettuato un totale di 154 lanci, tra cui 25 passaggi. In precedenza la lista era stata superata da Stanley Fujitake, che nel 1989 aveva lanciato i dadi 118 volte in tre ore e sei minuti.

Al Borgata Casino puoi tentare la fortuna al gioco d'azzardo e assistere a incontri di boxe e arti marziali miste. È interessante notare che nel classico gioco da tavolo Monopoly, i nomi delle strade corrispondono a diverse località di Atlantic City.

Las Vegas europea

Il casinò di Monaco è apparso grazie alla Principessa Carolina. A metà del XIX secolo, la casa regnante dei principi Grimaldi rischiava la bancarotta. Si decise di aprire una casa da gioco e nel 1856 apparve il primo casinò nel quartiere di Condamine. Tuttavia, all'epoca i trasporti non erano ancora molto sviluppati, quindi un anno dopo fu venduto.

La fase successiva dello sviluppo del gioco d'azzardo è legata a un famoso imprenditore francese. Nel 1863, Francois Blanc accettò di dirigere il casinò di Monaco. Grazie a lui, la casa da gioco iniziò a prosperare. Tra l'altro, Blanc insieme al fratello eliminò il "doppio zero" nella roulette. In questo modo i giocatori potevano aumentare notevolmente le loro vincite. Proprio come Rabona, Monte Carlo attirò l'attenzione degli appassionati di gioco d'azzardo di tutto il mondo.

Ai residenti di Monaco è vietato giocare a Monte Carlo. Il divieto fu introdotto dalla Principessa Carolina a metà del 1800. Ma per i turisti non ci sono restrizioni. Questa legge permetteva ai monegaschi di non pagare l'imposta sul reddito.

Il luogo è stato visitato da Winston Churchill, Re Carlo III di Gran Bretagna, Alexander Dumas e altri. È interessante notare che a Monaco sono stati girati diversi film di James Bond.

