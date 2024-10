Aggiornamenti sugli orari Ascot nella provincia di Oristano

Gli ambulatori straordinari di comunità (Ascot) rappresentano un servizio sanitario essenziale per i cittadini della provincia di Oristano, offrendo assistenza medica gratuita a coloro che non dispongono di un medico di famiglia. I turni e gli orari di apertura variano in base ai comuni, e per il mese di ottobre ci sono importanti aggiornamenti per le comunità locali. A Gonnostramatza, l’Ascot situato in via Diaz sarà aperto in quattro giornate diverse: il giovedì 10 dalle 8 alle 13, il martedì 15 dalle 14:30 alle 19:30, il mercoledì 23 dalle 15 alle 20 e il martedì 29 dalle 14:30 alle 19:30. Questo servizio è disponibile non solo per i residenti di Gonnostramatza, ma anche per quelli di Gonnoscodina, Masullas, Pompu e Siris. Per quanto riguarda Nurachi, il turno dell’Ascot previsto per lunedì 7 ottobre è stato cancellato, lasciando un vuoto per i residenti che necessitavano di cure in quella giornata. A Pompu, l’ambulatorio situato in piazza Capitano Leo sarà operativo nelle giornate di lunedì 7 e

