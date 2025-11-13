Tragedia a Caserta, 12enne cade dalla finestra della scuola e muore in ospedale
Ragazzina di 12 anni muore dopo essere caduta dalla finestra a scuola: aperta un'inchiesta. La tragedia è avvenuta questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione - sul caso indaga la Polizia di Stato - l'alunna avrebbe chiesto di allontanarsi dall'aula per andare in bagno e poco dopo è stata ritrovata gravemente ferita sul selciato della scuola media Calcara, dopo un volo di una decina di metri. Subito soccorsa dal personale del 118, la ragazzina è morta in ospedale. Sul caso sono in corso le indagini.
