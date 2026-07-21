(di Marzia Piga) Colonscopie, gastroscopie e interventi di cataratta saranno le prime prestazioni su cui la Regione concentrerà gli interventi per ridurre le liste d'attesa: a indicare le priorità è il monitoraggio avviato dall'assessorato alla Sanità attraverso la piattaforma nazionale. Lo ha spiegato la presidente della Regione e assessora ad interim alla Sanità Alessandra Todde al termine dell'audizione in Commissione sul piano regionale per la riduzione dei tempi di attesa nella specialistica ambulatoriale.
Un'audizione che arriva nel giorno in cui Agenas
ha diffuso il Bollettino sull'andamento delle liste di attesa che
vede la regione arretrare leggermente sui tempi per le prime visite
(da 69,2% del primo semestre 2025 a 64,1% del primo semestre 2026)
ma avanzare per gli esami diagnostici (da 73,7% a 78,3%). Resta
pressoché invariata la percentuale di prescrizioni in classe P
(programmabile entro 120 gg): da 48,2% a 48,1%.
"Dall'inizio dell'anno stiamo tracciando le
tempistiche delle liste d'attesa rispetto alla piattaforma
nazionale", ha spiegato Todde. "Su colonscopie, gastroscopie e
cataratta vediamo che ci sono indici di sofferenza molto maggiori
rispetto agli altri esami". La scelta di concentrare le risorse su
queste prestazioni, ha precisato l'assessora, nasce dall'analisi
dei dati raccolti. "Sarebbe stato irresponsabile da parte nostra
non portare delle evidenze numeriche", ha affermato, spiegando che
il piano è stato costruito sulla base del monitoraggio effettuato
nei primi mesi dell'anno. Il riferimento è alle critiche avanzate
dall'opposizione e in particolare dal capogruppo di Fdi Paolo
Truzzu che in commissione ha criticato duramente la gestione della
Giunta regionale sul piano per l'abbattimento delle liste d'attesa,
sostenendo che l'esecutivo abbia modificato senza alcuna
motivazione le indicazioni approvate dal Consiglio regionale.
"Penso che sia molto grave il rispetto del ruolo del Consiglio, che
la Giunta modifichi le disposizioni che sono state fatte...