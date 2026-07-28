Tennis: a Cagliari la Summer Cup, torneo che battezzò Nadal e Djokovic - Notizie

In passato i protagonisti sono stati i giovanissimi Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín del Potro. Ora il torneo internazionale che ha battezzato tutti questi campioni arriva al Tennis club Cagliari.Dal 29 al 31 luglio il circolo di Monte Urpinu sarà una delle quattro sedi europee della Summer Cups by Dunlop - Valerio/Galea Cup, campionato europeo a squadre con i migliori under 18 del continente.Sei nazionali in campo per conquistare i due pass disponibili per la Final Eight di Vichy, in Francia. Ci sono Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Monaco e Andorra. Per gli azzurri convocati Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo. Il capitano è Federico Malanca. Possono diventare i Sinner, Cobolli e Musetti del futuro: per ora sono rispettivamente, sotto i 18 anni, i numeri 25, 28 e 29 al mondo. Le altre sedi delle qualificazioni dell'edizione 2026 sono Hradec Kralové (Repubblica Ceca), Piestany (Slovacchia) e Ankara (Turchia). La Final Eight è in programma dal 3 al 5 agosto a Vichy, in Francia. Le sei nazionali si sfideranno sul "rosso" di Monte Urpinu in un tabellone a eliminazione diretta: per ogni confronto sono previsti due singolari e un doppio. Passano il turno le prime due. L'obiettivo è quello di prendere il volo per Vichy. Nella scorsa edizione gli azzurri Jacopo Vasami, Pierluigi Basile e Andrea De Marchi, guidati dal capitano Giancarlo Palumbo, hanno chiuso al terzo posto il proprio tabellone di qualificazione, mancando l'accesso alla Final Eight. Sulla carta l'Italia è la squadra favorita."Per la prima volta Cagliari ospita la Summer Cups Under 18 - spiega la presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi - la più importante manifestazione europea a squadre della categoria....

Leggi tutto su Ansa Sardegna