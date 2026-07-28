In passato i protagonisti sono stati i giovanissimi Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín del Potro. Ora il torneo internazionale che ha battezzato tutti questi campioni arriva al Tennis club Cagliari.
Dal 29 al 31 luglio il circolo di Monte Urpinu
sarà una delle quattro sedi europee della Summer Cups by Dunlop -
Valerio/Galea Cup, campionato europeo a squadre con i migliori
under 18 del continente.
Sei nazionali in campo per conquistare i due
pass disponibili per la Final Eight di Vichy, in Francia. Ci sono
Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Monaco e Andorra. Per gli azzurri
convocati Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo.
Il capitano è Federico Malanca. Possono diventare i Sinner, Cobolli
e Musetti del futuro: per ora sono rispettivamente, sotto i 18
anni, i numeri 25, 28 e 29 al mondo. Le altre sedi delle
qualificazioni dell'edizione 2026 sono Hradec Kralové (Repubblica
Ceca), Piestany (Slovacchia) e Ankara (Turchia). La Final Eight è
in programma dal 3 al 5 agosto a Vichy, in Francia. Le sei
nazionali si sfideranno sul "rosso" di Monte Urpinu in un tabellone
a eliminazione diretta: per ogni confronto sono previsti due
singolari e un doppio. Passano il turno le prime due. L'obiettivo è
quello di prendere il volo per Vichy. Nella scorsa edizione gli
azzurri Jacopo Vasami, Pierluigi Basile e Andrea De Marchi, guidati
dal capitano Giancarlo Palumbo, hanno chiuso al terzo posto il
proprio tabellone di qualificazione, mancando l'accesso alla Final
Eight. Sulla carta l'Italia è la squadra favorita.
"Per la prima volta Cagliari ospita la Summer
Cups Under 18 - spiega la presidente del Tc Cagliari Lodovica
Binaghi - la più importante manifestazione europea a squadre della
categoria.
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