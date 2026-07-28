Nasce la Banca di credito cooperativo (Bcc) dell'Isola di Sardegna: è la fusione tra Bcc Banca di Arborea (gruppo Iccrea), Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna. C'è già il via libera della Banca centrale europea e il consenso delle rispettive assemblee: il 16 luglio per Confidi Sardegna, il 24 luglio per Unifidi Sardegna e il 25 luglio per Bcc Banca di Arborea.
La nuova Bcc, con un attivo di 581 milioni di
euro e fondi propri per oltre 100 milioni di euro, sarà operativa
dal prossimo 23 novembre. Previste 13 filiali in tutta l'isola.
Attesi finanziamenti alla clientela per 356
milioni di euro al 2028. "Un soggetto di questo genere - ha detto
la presidente della Regione Alessandra Todde - una banca del
territorio, può essere importante anche perché ovviamente conosce
le realtà locali. E quindi, anche rispetto all'accesso al credito,
ha delle dinamiche che sono differenti".
Quattro sedi programmate a Cagliari, Sassari,
Nuoro e Olbia, con iniziale orientamento verso la clientela
imprese. I soci sono circa 7.100. Bcc dell'Isola di Sardegna entro
il 2028 prevede di realizzare una crescita degli impieghi di circa
87 milioni di euro, della raccolta diretta di circa 74 milioni di
euro e della raccolta indiretta di circa 53 milioni di euro, per un
totale di finanziamenti alla clientela di 356 milioni di euro e una
raccolta complessiva di 502 milioni di euro. Il Cda sarà ampliato
con l'ingresso di 4 amministratori espressione dei due Confidi.
"La nascita della Bcc dell'Isola di Sardegna
rappresenta un passaggio di forte rilevanza strategica per l'intero
sistema economico della regione", ha commentato Giuseppe Maino,
presidente del Gruppo Bcc Iccrea. "La fusione rappresenta un
passaggio storico per la nostra Bcc - ha aggiunto Luca Peterle,
presidente di Bcc...