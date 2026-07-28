I ristoranti si confermano il principale motore della spesa turistica in Sardegna. È quanto emerge dal report finale sul turismo 2025 dell'assessorato regionale del Turismo, che analizza le spese effettuate dai visitatori attraverso i dati Mastercard e fotografa le abitudini di consumo durante il soggiorno nell'Isola.
Secondo il report, i ristoranti rappresentano il
21,25% della spesa complessiva dei turisti, risultando la categoria
merceologica più importante davanti ai supermercati e negozi di
specialità alimentari (19,37%), agli hotel (14,42%) e
all'abbigliamento (8,68%). Il comparto della ristorazione registra
inoltre una crescita del 17% rispetto al 2024, confermando il trend
positivo già evidenziato l'anno precedente, quando l'incremento era
stato del 25%.
Particolarmente significativo è il dato relativo
al ticket medio, che passa dai 42,83 euro del 2024 ai 41,25 euro
del 2025.
Una lieve diminuzione che, a fronte dell'aumento
della spesa complessiva, evidenzia come la crescita del settore sia
trainata da un numero maggiore di consumazioni e clienti, piuttosto
che da un aumento dello scontrino medio.
Anche il comparto dei bar, delle enoteche e dei
negozi di vino e liquori continua a crescere, registrando un
incremento della spesa del 20%, mentre il ticket medio passa da
21,77 a 20,55 euro. Un andamento che conferma una maggiore
diffusione dei consumi durante il soggiorno turistico.
"Questi dati certificano un fatto che come
imprenditori constatiamo quotidianamente: oggi la ristorazione non
rappresenta semplicemente un servizio a disposizione dei turisti,
ma è diventata una delle principali motivazioni che rendono la
Sardegna una destinazione sempre più attrattiva - dichiara Emanuele
Frongia, presidente di FIPE Confcommercio Sud Sardegna - Il fatto
che oltre il 21% della spesa dei visitatori venga destinato ai
ristoranti dimostra quanto la nostra offerta enogastronomica sia
centrale nell'esperienza di viaggio. Ancora più...