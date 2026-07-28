Forte delle 500mila presenze registrate e dei 30 anni dal primo evento come "Cortes Apertas", Autunno in Barbagia - che quest'anno spegne le 25 candeline con questa denominazione - è ormai una manifestazione matura che consente ai paesi dell'interno della Sardegna di animarsi nei mesi di spalla della stagione marino-balneare, registrando numeri da record anche per le imprese del territorio, visto che la manifestazione vale oltre 40 giorni di fatturato.
L'edizione 2026, sotto il claim "Il gusto antico
dell'ospitalità", si svolgerà dal 5 settembre al 13 dicembre
attraversando 33 borghi in 32 comuni (Nuoro è presente anche con
Lollolve), mostrando, ogni fine settimana, le eccellenze dei paesi
barbaricini e offrendo ai visitatori un'immersione autentica tra
saperi antichi, arte, cultura e paesaggi.
In questa speciale edizione, particolare
attenzione sarà dedicata alle produzioni artigianali e
agroalimentari, grazie a un percorso promosso da Aspen (azienda
speciale della Camera di commercio di Nuoro) che punta a
valorizzare le eccellenze dei singoli territori. Accanto ai gazebo
dedicati alle dimostrazioni artigianali, sarà inoltre presente un
gazebo informativo dedicato alla candidatura di Sos Enattos a
ospitare Einstein Telescope.
"La novità è sempre la stessa: che ci sia
Autunno in Barbagia anche quest'anno. Dopo 25 anni compiamo
praticamente le nostre nozze d'argento. E sviluppiamo sicuramente
la presenza della struttura artigianale, perché abbiamo consolidato
un progetto che era partito già lo scorso anno, che è quello di
avere in maniera strutturata presenti gli artigiani in tutte le
tappe. E questo qualifica ulteriormente un percorso che ormai è
diventato sicuramente un successo, con numeri rilevanti che
continuano a ripetersi tutti gli anni - ha osservato il presidente
dell'ente camerale - Siamo arrivati ormai quasi a 500.000 presenze
nell'arco dei tre mesi e mezzo di percorso di animazione, e quindi...