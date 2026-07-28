Musica e proiezioni di scena nei luoghi simbolo di Cala Gonone - Notizie

Musica e proiezioni in luoghi identitari e di grande fascino. Cala Gonone Jazz Festival riparte il 31 luglio alle 20:30 all'Acquario con la proiezione di Su Maistu - Vita di Luigi Lai maestro di Launeddas del regista Gianfranco Cabiddu. Un viaggio nella vita del novantatreenne e massimo interprete vivente dell' antico strumento. Dall'infanzia in Sardegna all'emigrazione e al ritorno nell'isola, il film segue il Maestro nel suo percorso-dialogo musicale tra tradizione e musiche del mondo, dai paesi della Sardegna ai palcoscenici internazionali, Irlanda, Scozia, New York."Il film celebra il suo più grande rappresentante musicale nel mondo, punto di partenza per proiettarci a testa alta nel futuro culturale della Sardegna", sottolineano gli organizzatori. L'1 agosto con imbarco alle 11 alle Grotte del Bue Marino è la volta del pianista Mario Ganau e a seguire la cantautrice Laurynn, nome d'arte di Aurora De Gregorio, in trio.La sua cifra stilistica racchiude Hip Hop, Soul, R&B ed elettronica in un linguaggio personale. Tramonto all' Acquario dove dalle 19 si esibiranno in trio Orlando ed Eliseo Mascia insieme a Luca Schirru, allievo di Orlando Mascia. Musicista e interprete delle launeddas Mascia è attivo in numerosi progetti che valorizzano il patrimonio musicale dell'isola. È inoltre promotore e curatore del MuSPoS - Museo degli Strumenti Popolari Sardi, realtà dedicata alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio musicale dell'isola. Allievo di Mascia, Luca Schirru nasce nel 1995 a Cagliari e inizia a suonare all'età di 8 anni accompagnando il gruppo folk del suo paese, Silius. Ha collaborato con vari artisti del panorama musicale sardo, accompagnando gruppi folk isolani e esibendosi nelle manifestazioni più importanti come Sant'Efisio a Cagliari, la Cavalcata Sarda a Sassari e il Redentore a Nuoro.Il concerto di Frida Bollani...

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