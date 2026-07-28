Musica e proiezioni in luoghi identitari e di grande fascino. Cala Gonone Jazz Festival riparte il 31 luglio alle 20:30 all'Acquario con la proiezione di Su Maistu - Vita di Luigi Lai maestro di Launeddas del regista Gianfranco Cabiddu. Un viaggio nella vita del novantatreenne e massimo interprete vivente dell' antico strumento. Dall'infanzia in Sardegna all'emigrazione e al ritorno nell'isola, il film segue il Maestro nel suo percorso-dialogo musicale tra tradizione e musiche del mondo, dai paesi della Sardegna ai palcoscenici internazionali, Irlanda, Scozia, New York.
"Il film celebra il suo più grande
rappresentante musicale nel mondo, punto di partenza per
proiettarci a testa alta nel futuro culturale della Sardegna",
sottolineano gli organizzatori. L'1 agosto con imbarco alle 11 alle
Grotte del Bue Marino è la volta del pianista Mario Ganau e a
seguire la cantautrice Laurynn, nome d'arte di Aurora De Gregorio,
in trio.
La sua cifra stilistica racchiude Hip Hop, Soul,
R&B ed elettronica in un linguaggio personale. Tramonto all'
Acquario dove dalle 19 si esibiranno in trio Orlando ed Eliseo
Mascia insieme a Luca Schirru, allievo di Orlando Mascia. Musicista
e interprete delle launeddas Mascia è attivo in numerosi progetti
che valorizzano il patrimonio musicale dell'isola. È inoltre
promotore e curatore del MuSPoS - Museo degli Strumenti Popolari
Sardi, realtà dedicata alla conservazione, allo studio e alla
valorizzazione del patrimonio musicale dell'isola. Allievo di
Mascia, Luca Schirru nasce nel 1995 a Cagliari e inizia a suonare
all'età di 8 anni accompagnando il gruppo folk del suo paese,
Silius. Ha collaborato con vari artisti del panorama musicale
sardo, accompagnando gruppi folk isolani e esibendosi nelle
manifestazioni più importanti come Sant'Efisio a Cagliari, la
Cavalcata Sarda a Sassari e il Redentore a Nuoro.
Il concerto di Frida Bollani...