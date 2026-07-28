(Adnkronos) - Cinque consigli per proteggere cani e gatti in estate. Le alte temperature estive possono rappresentare un rischio per la salute e il benessere anche dei nostri amici a 4 zampe, per questo è importante adottare alcune semplici attenzioni nei confronti di cani e gatti che condividono con noi la vita domestica. Gli esperti dei servizi veterinari dell'Ats Brianza ricordano, per esempio, che i cani non sudano come gli esseri umani.

Il loro organismo regola la temperatura attraverso la respirazione e, in condizioni di caldo eccessivo, può andare incontro rapidamente a stress termico. Per questo suggeriscono di garantire loro sempre disponibilità di acqua fresca e pulita, evitare passeggiate nelle ore più calde, preferendo le uscite al mattino presto o nelle ore serali. Altra insidia spesso sottovalutata è rappresentata dall'asfalto e da altre pavimentazioni rese roventi dal sole, che possono provocare ustioni ai cuscinetti plantari degli animali. Per questo, prima di uscire, è sempre utile verificare la temperatura del terreno su cui li portiamo a passeggiare, evitando giochi e corse, soprattutto se l'animale appare affaticato o ansima in modo evidente.

Anche i gatti risentono del caldo estivo, avvertono i veterinari. Devono poter contare su ambienti freschi, ben ventilati e zone ombreggiate dove ripararsi nelle ore più afose. Acqua sempre disponibile e attenzione ai luoghi chiusi e poco aerati sono accorgimenti semplici, ma indispensabili. Particolare attenzione è riservata anche al fenomeno degli abbandoni, fortunatamente non diffuso nel territorio lombardo - riporta l'azienda brianzola in una nota - ma di recente non sono mancati episodi che hanno visto i veterinari di Ats Brianza, in collaborazione con enti locali e associazioni di volontariato, intervenire a tutela di cuccioli di cani e gatti, lasciati nella totale incuria. Per questo è importante che anche i cittadini segnalino le situazioni di potenziale rischio.

In sintesi, ecco i 5 consigli degli specialisti per un'estate sicura a 4 zampe: 1) Acqua sempre disponibile. Assicurati che cane o gatto abbiano sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando esci con il cane, porta con te una borraccia e una ciotola da viaggio;

2) Evita le ore più calde. Programma passeggiate e attività all'aperto al mattino presto o dopo il tramonto. Nelle ore centrali della giornata il rischio di colpi di calore aumenta sensibilmente;

3) Attenzione alle superfici roventi. Asfalto, cemento e superfici esposte al sole possono raggiungere temperature molto elevate e provocare ustioni. Se il terreno è troppo caldo per la tua mano, lo è anche per le zampe del cane;

4) Mai lasciare l'animale in auto. Anche in pochi minuti e coi finestrini socchiusi l'abitacolo può trasformarsi rapidamente in una trappola mortale, mettendo seriamente a rischio la vita dell'animale;

5) Riconosci i segnali di sofferenza. Ansimare intenso, debolezza, difficoltà di movimento, salivazione abbondante e disorientamento possono essere segnali di un colpo di calore. In questi casi è bene portare subito l'animale in un luogo fresco e contattare il medico veterinario.