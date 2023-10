Tamponamento tra due auto lungo la Statale: un ferito

Oristano

Sul posto un’ambulanza e la polizia locale

Un ferito lieve in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 388, tra Silì e Simaxis.

Per cause da accertare si sono tamponate due auto, una Opel e una Peugeot. Uno degli occupanti è rimasto ferito in seguito all’urto tra i veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza per accertamenti al Pronto soccorso.

La polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato il traffico, che per un po’ ha subito forti rallentamenti.

Mercoledì, 18 ottobre 2023

