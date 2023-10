Pennellate di colore per scoprire il paese: a Solarussa quattro nuovi murales

Solarussa

Due sono già terminati e richiamano la tradizione

Una Solarussa più colorata con il nuovo progetto di arte di strada voluto dal Comune: i muri del paese si arricchiranno con quattro murales, che faranno da finestra sulle tradizioni e sul territorio.

Due sono già pronti. “Il primo a concludere è stato l’artista Nicholas Bembo, con un’opera che riprende diversi elementi tipici di Solarussa: il cestino, la brocca e l’uva da Vernaccia. È collocato sul muro del parcheggio rifatto di recente a nuovo grazie ai finanziamenti del programma Interreg, lungo il corso Fratelli Cervi, la strada principale del paese”, ha spiegato il sindaco Mario Tendas. “Il progetto è in collaborazione con l’associazione Skizzo, che si occupa di murales in tutta la Sardegna, compresi San Sperate e San Gavino. Hanno ideato anche un logo per l’intervento a Solarussa”.