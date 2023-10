A Bosa cresce Fratelli d’Italia: Rosalia Acca nel gruppo consiliare tutto al femminile

Bosa

Venerdì l’inaugurazione di una nuova sede del circolo

La consigliera comunale di Bosa Rosalia Acca, già candidata a sindaco nella precedente tornata elettorale con una lista civica, ha formalizzato il proprio tesseramento per Fratelli d’Italia e aderirà al gruppo consiliare in Comune, rappresentato attualmente da Annamaria Carlini. Al gruppo si unirà anche la consigliera Claudia Mastinu.

Lo ha reso noto il circolo Fratelli d’Italia “Valle del Temo” Bosa.

“Il partito di Fratelli d’Italia cresce e si rinforza anche in Planargia”, si legge in una nota. “L’ultima campagna di tesseramenti, conclusa da pochi giorni, ha fatto registrare, in tutta la provincia di Oristano, ed in Planargia in particolare, risultati eccezionali in termini di nuove adesioni al partito, da parte di persone appartenenti ad ogni fascia di età e di genere, a dimostrazione della capacità, posseduta da Fratelli d’Italia e dal suo leader Giorgia Meloni, di dialogare con tutte le fasce di popolazione”.

Angelo Laria, presidente del Circolo Fratelli d’Italia – “Valle del Temo” di Bosa, non nasconde la propria soddisfazione per il risultato raggiunto durante la campagna di tesseramento, che lascia ben sperare per il proseguo dell’attività politica nel territorio, anche in vista delle imminenti sfide elettorali per il governo della Regione e dei Comuni che andranno a rinnovo nella prossima primavera.

Il processo di radicamento nel territorio e di avvicinamento della politica alle comunità locali prosegue con l’apertura, nel corso Vittorio Emanuele a Bosa, di una nuova sede del circolo FdI “Valle del Temo” la cui inaugurazione è prevista per venerdì prossimo (20 ottobre) alle 16, alla presenza del deputato Francesco Mura e del consigliere regionale Gianni Tatti.

Durante l’incontro saranno annunciate le prossime iniziative, alle quali potrà partecipare chiunque si riconosca nei valori del partito di Fratelli d’Italia o senta comunque la necessità di confrontarsi ed essere parte attiva nel processo democratico di costruzione dal basso delle scelte di interesse generale.

Mercoledì, 18 ottobre 2023