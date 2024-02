Su Gazetinu, mèrcuris 28 de freàrgiu de su 2024

Su casu de berbeghe èticu e a cumone – Sete annos a immoe sa bessida de su casu de berbeghe èticu e a cuncordu, nàschidu pro assegurare una paga giusta a is pastores de s’ìsula. Oe custa calidade de casu s’agatat in prus de 6.000 butegas in itàlia e dd’esportant in 17 paisos istràngios, a manera particulare in Germània, Croàtzia e Polònia. In su 2023, in prus, sa bèndida de su casu tratagasadu at connotu una crèschida de su + 33 % cunforma a s’annu in antis.

Su progetu at incarreradu in su 2017 cun sa firma de un’acòrdiu intra de sa sienda piemontesa produsidora de casu Biraghi, Coldiretti Sardigna e Filera Agrìcula Italiana. Su casu de berbeghe èticu e a cuncordu si faghet cun su 60 % de casu de berbeghe prodùsidu in Sardigna e cun su 40 % prodùsidu dae Gran Biraghi. Is siendas sardas chi donant su late de berbeghe sunt sa bellesa de 380.

“S’acòrdiu de filera”, narat su presidente de Coldiretti Sardigna Battista Cualbu, “permitit una paga giusta pro su traballu fatu dae is pastores nostros. Custa pro nois est sa batalla de is batallas, una chistione ancoras de importu mannu cunsideradas fintzas is chèscias de su mundu de sa laurera e de su pastoriu de custas chidas”.

“Custu caminu”, narat su diretore de Coldiretti Sardigna Luca Saba, “at permìtidu de fàghere passos mannos in dae in antis in custu setore. A tretu de annos, sa situatzione est megiorada, ma semus fintzas arribados a connòschere prètzios istòricos pro su casu de berbeghe. Pensamus chi siat un’esempru chi si potzat torrare a fàghere e chi potzat sighire in su tempus benidore.

Un’àtera calidade de casu, su casu de berbeghe romanu a marcu Dop, imbetzes, dd’ant postu in s’elencu natzionale de is produsimentos alimentares pro is organizatziones de bonucoro. Ant a assignare una frunidura de 3,3 milliones de èuros.

“Est una faina de importu pro su setore de su casu in Sardigna”, at sutaliniadu su presidente de su Cunsòrtziu de amparu de su casu de berbeghe romanu DOP, Gianni Maoddi, “aici is prètzios in su mercadu ant a èssere prus firmos e, duncas, at a èssere prus firmu fintzas su prètziu de su late de berbeghe”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.