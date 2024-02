Ghilarza

Stasera la consegna dei riconoscimenti per gli atti di valore compiuti nel luglio 2021

L’Unione dei Comuni del Guilcier premierà stasera quattro agenti di polizia per gli atti di valore compiuti il 12 luglio del 2021, nel corso dell’incendio che minacciava una colonia estiva nell’agro di Abbasanta.

L’avvicinarsi delle fiamme aveva richiesto l’evacuazione precauzionale di 25 bambini.

La cerimonia di consegna dei diplomi di benemerenza è in programma per stasera alle 16 nel corso dell’assemblea presso la sede dell’Unione in via Matteotti 77, a Ghilarza.

A ricevere il riconoscimento saranno il primo dirigente della Polizia di Stato Roberto Pietrosanti, gli ispettori Sebastiano Deriu e Marco Sechi e l’assistente capo coordinatore Teodorico Pes.

