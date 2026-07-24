"È stato già fatto". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto a Cagliari a una domanda sulla crisi industriale del Sulcis e sulla richiesta della Sardegna di un piano complessivo per affrontare i nodi strutturali dell'area, a partire dai costi dell'energia e dei trasporti. "Dopo diversi anni, con il ministero dell'Ambiente e il nostro supporto, la Regione ha siglato un'intesa che riguarda due navi rigassificatrici che potranno fornire gas alle imprese energivore del territorio", ha affermato il ministro.
Secondo Urso, "sicuramente si potrebbe fare di
più, se la Regione accogliesse il nostro invito a dirci dove
intende localizzare le tante decine di investimenti strategici
sulle rinnovabili che avevamo portato in Consiglio dei ministri
qualche settimana fa, con l'opposizione e tutti i no della
presidente Todde".
Il ministro ha quindi citato "un caso
emblematico". "Se per esempio la Regione sbloccasse l'intervento di
un'importante impresa che proprio nell'area mineraria vuole
realizzare un data center per l'utilizzo dell'intelligenza
artificiale (che, per poter funzionare, ha bisogno di produrre
energia rinnovabile in quella località), tante altre imprese
potrebbero realizzare i loro investimenti".
Replicando alle critiche dell'assessore
regionale dell'Industria, che di recente ha sostenuto l'assenza di
una politica industriale nazionale capace di ridurre
strutturalmente il costo dell'energia e dei trasporti, Urso ha
risposto: "È assolutamente falso, lo dimostra l'intervento in
Europa, perché noi dobbiamo sviluppare una politica industriale che
corrisponda al quadro regolatorio europeo", ha spiegato.
"Questo riscontro vi è già stato, - ha
proseguito il ministro, - proprio con la proposta della Commissione
di revisione del meccanismo infernale degli Ets. Se anche la
sinistra europea, invece di opporsi, ci desse una mano per rivedere
questo meccanismo, come noi stiamo facendo col concorso degli altri
Stati...