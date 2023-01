Stadio Cagliari: minoranza, c.destra in campagna elettorale - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - "È iniziato il derby per le prossime elezioni regionali del 2024, Truzzu ha messo giù la maschera e chiaramente vuole fare il presidente della Regione, il suo partito lo sostiene a livello regionale e nazionale, se fossi in Christian Solinas cambierei sport". Lo ha dichiarato il consigliere regionale e neo candidato alla carica di segretario del Pd, Piero Comandini, riguardo alle polemiche sullo stadio di Cagliari, a margine dei lavori dell'Aula sulla Finanziaria. Il riferimento è per il gruppo Fdi in Consiglio regionale, che ieri ha presentato, senza attendere la giunta, un correttivo con uno stanziamento di 50 milioni di euro nel triennio (20 milioni per il 2023 e 15 ciascuno per il 2024 e 2025).

Comandini aveva già presentato un emendamento che destina 30 milioni in tre anni ai lavori di costruzione dell'impianto e delle opere infrastrutturali in vista della candidatura dell'Italia come paese ospitante degli Europei 2032. "Io ho presentato un emendamento, i soldi ci sono - ha sottolineato - la maggioranza è in grado di trovare i fondi per il torneo di ping pong o calcio balilla - ha ironizzato - non vedo perché non li possono trovare per lo stadio. È una questione di volontà politica, ma se è vero che ci sarebbe un progetto regionale per spostare lo stadio in località Su Stangioni la scelta è chiara".

Gli emendamenti sullo stadio saranno discussi quando l'Assemblea arriverà ad esaminare l'articolo 7 della Finanziaria, sui lavori pubblici, ancora in discussione in Aula. La mattinata è stata completamente assorbita dalla discussione generale dell'articolo 3, quello sulla sanità, e si deve ancora cominciare l'esame dei relativi emendamenti. Probabilmente il tema stadio troverà spazio nella serata. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna