Incendio in una palazzina Dolianova, 2 persone messe in salvo

Rogo in stabile di quattro piani nel cuore della notte

Un incendio durante la notte a Dolianova: salve le due persone all'interno dell'abitazione, per loro non c'è stato bisogno del ricovero in ospedale.

L'allarme è scattato alle 3.30: per cause ancora da accertare in una palazzina di via Lussu le fiamme hanno coinvolto tutti e quattro i piani dello stabile.

I Vigili del fuoco, giunti dalla centrale operativa di Cagliari con una Aps (Auto Pompa Serbatoio) ed una autobotte, hanno provveduto al soccorso dei due residenti.

