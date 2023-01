Pd: Comandini, Meloni e Fantato in corsa per la segreteria - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - Sono tre i candidati che il Pd sardo presenta per la carica di segretario regionale che sarà scelto il prossimo 26 febbraio. Alla scadenza del termine, già slittato due volte, per la presentazione dei nomi in campo ci sono i due consiglieri regionali il cagliaritano Piero Comandini, il gallurese Giuseppe Meloni e la sassarese Maria Francesca Fantato.

"Abbiamo ufficialmente presentato le candidature - ha commentato il consigliere regionale Comandini - tre profili importanti identitari del Pd, tre nomi che hanno grande rispetto per gli elettori, di quel popolo a cui sempre ci richiamiamo". Per Comandini è stata una "scelta complicata perché siamo un partito plurale, con tante sensibilità e storie diverse, ma siamo tutti d'accordo che il 27 ci sarà il nuovo segretario del Pd e chiunque perderà sarà a sostegno della squadra che vincerà".

Piero Comandini è espressione della corrente Sardegna Futura, che fa capo tra gli altri all'ex parlamentare sassarese Gavino Manca, mentre il gallurese Giuseppe Meloni, dell'area dei Riformisti dell'ex senatore Antonello Cabras, che sembra aver certificato la divisione con i popolari di Paolo Fadda, mentre Fantato, segretaria del circolo Berlinguer di Sassari, è espressione della corrente più a sinistra rappresentata tra gli altri dall'ex sindaco di Carbonia ed ex parlamentare, Tore Cherchi. (ANSA).



