La presidente della Regione, Alessandra Todde, è stata oggi a Nuoro per celebrare la ricorrenza del 25 aprile.

In mattinata si è recata in Prefettura, dove ha incontrato il prefetto Giancarlo Dionisi.

“Oggi onoriamo i valori della Resistenza e della Liberazione – ha detto la presidente – e rendiamo omaggio alla memoria del sacrificio fatto da migliaia di donne e uomini, dai nostri Partigiani, da chi ha combattuto e dato il sangue per liberare l’Italia dal nazifascismo”.

” Oggi è la giornata in cui noi tutti rafforziamo il rispetto per le nostre Istituzioni e per la nostra meravigliosa Costituzione, nata dalla libertà e fondata sul pluralismo, sulla dignità della persona e sull’antifascismo. Oggi – ha proseguito Alessandra Todde – concetti come Libertà, Democrazia, Pace, assumono un nuovo significato, quello di importante presidio da proteggere contro ogni forma di oppressione, violenza,