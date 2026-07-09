SS 131 ad Agosto apre il Nuovo Tratto tra Monastir e Serrenti: 10 Km a Quattro Corsie

SS 131 Carlo Felice, il 13 Agosto Apre il Nuovo Tratto tra Monastir e Serrenti

SARDEGNA – Un'importante svolta per la viabilità della Sardegna. Il prossimo 13 agosto sarà aperto al traffico un nuovo tratto di strada sulla SS 131 Carlo Felice, tra gli abitati di Monastir, Nuraminis e Serrenti. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

I Lavori e la Nuova Carreggiata

L'intervento rientra nei lavori di realizzazione del nuovo tratto di dieci chilometri a quattro corsie della statale, per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro. Nei giorni scorsi, Anas ha già rimosso la deviazione al traffico all'altezza dello svincolo di Nuraminis in direzione Cagliari. È stato completato circa un chilometro di nuova carreggiata in direzione sud, consentendo la riapertura dell'asse principale verso il capoluogo.

La Riapertura dello Svincolo

Contestualmente, è stato riaperto al traffico lo svincolo di Nuraminis, permettendo l'uscita dalla statale in direzione Serramanna. Un miglioramento significativo per la fluidità della circolazione in un'area strategica.

L'Investimento

L'adeguamento della SS 131 è un'opera attesa da tempo, fondamentale per la sicurezza e la modernizzazione della principale arteria stradale dell'isola. La nuova infrastruttura, con i suoi 10 chilometri a quattro corsie, contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza e a migliorare la sicurezza degli automobilisti. Il 13 agosto rappresenterà una data importante per la viabilità sarda.