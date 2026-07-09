Cambio ai vertici della Cantina Contini, passaggio di testimone in famiglia - Notizie

Cantina Contini annuncia un passaggio generazionale ai vertici dell'azienda: Mauro Contini è il nuovo presidente della storica cantina di famiglia, succedendo al cugino Alessandro Contini, che ne aveva assunto la guida al momento del passaggio di consegne dallo zio Paolo Contini, oggi presidente onorario della cantina più antica della Sardegna, istituita nel 1898. Il passaggio di consegne è avvenuto formalmente nelle scorse settimane dopo l'ultimo consiglio di amministrazione a fine Maggio."È una soddisfazione e un onore importante - dichiara Mauro Contini - È un passaggio già stabilito con Alessandro: dal momento in cui nostro zio Paolo (ndr. presidente onorario dell'azienda) lasciava la carica, avevamo previsto che ci sarebbe stata questa alternanza. È tutto nel segno della continuità, ognuno di noi proseguirà nello svolgimento della propria attività in azienda, io, naturalmente, interpreterò a modo mio il ruolo di rappresentanza, ma per noi la continuità resta fondamentale." Tra i principali investimenti in corso, Cantina Contini ha reso operativo da quest'anno un nuovo stabile a Cabras, destinato in una prima fase alla logistica e al magazzino. La struttura, un tempo sede dell'ex Consorzio Agrario Regionale degli anni '90 e rimasta inutilizzata per circa 15 anni, è stata acquisita dall'azienda due anni fa e parzialmente rinnovata per ospitare, al momento, le scorte e l'intera gestione logistica. Parallelamente, prosegue lo sviluppo della componente agricola: a seguito della fusione con Cantina Atzori, l'azienda ha incrementato l'attività viticola, ampliando in modo significativo la superficie dei propri vigneti — tra cui quelli lungo gli stagni di Cabras e di Mistras.Il passaggio generazionale coinvolge anche la guida operativa dell'azienda: dopo 50 anni in Cantina Contini, Dino Loi lascia il ruolo di amministratore delegato. Gli succede Gianfranco Siddu, membro della famiglia, dottore in scienze agrarie e forestali con un'importante...

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