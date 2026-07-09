Cantina Contini annuncia un passaggio generazionale ai vertici dell'azienda: Mauro Contini è il nuovo presidente della storica cantina di famiglia, succedendo al cugino Alessandro Contini, che ne aveva assunto la guida al momento del passaggio di consegne dallo zio Paolo Contini, oggi presidente onorario della cantina più antica della Sardegna, istituita nel 1898. Il passaggio di consegne è avvenuto formalmente nelle scorse settimane dopo l'ultimo consiglio di amministrazione a fine Maggio.
"È una soddisfazione e un onore importante -
dichiara Mauro Contini - È un passaggio già stabilito con
Alessandro: dal momento in cui nostro zio Paolo (ndr. presidente
onorario dell'azienda) lasciava la carica, avevamo previsto che ci
sarebbe stata questa alternanza. È tutto nel segno della
continuità, ognuno di noi proseguirà nello svolgimento della
propria attività in azienda, io, naturalmente, interpreterò a modo
mio il ruolo di rappresentanza, ma per noi la continuità resta
fondamentale." Tra i principali investimenti in corso, Cantina
Contini ha reso operativo da quest'anno un nuovo stabile a Cabras,
destinato in una prima fase alla logistica e al magazzino. La
struttura, un tempo sede dell'ex Consorzio Agrario Regionale degli
anni '90 e rimasta inutilizzata per circa 15 anni, è stata
acquisita dall'azienda due anni fa e parzialmente rinnovata per
ospitare, al momento, le scorte e l'intera gestione logistica.
Parallelamente, prosegue lo sviluppo della componente agricola: a
seguito della fusione con Cantina Atzori, l'azienda ha incrementato
l'attività viticola, ampliando in modo significativo la superficie
dei propri vigneti — tra cui quelli lungo gli stagni di Cabras e di
Mistras.
Il passaggio generazionale coinvolge anche la
guida operativa dell'azienda: dopo 50 anni in Cantina Contini, Dino
Loi lascia il ruolo di amministratore delegato. Gli succede
Gianfranco Siddu, membro della famiglia, dottore in scienze agrarie
e forestali con un'importante...