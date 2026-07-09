Il prossimo 13 agosto apertura di un nuovo tratto di strada nella Carlo Felice tra gli abitati di Monastir, Nuraminis e Serrenti.

Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.

Nei giorni scorsi Anas ha rimosso la deviazione al traffico all'altezza dello svincolo di Nuraminis in direzione Cagliari.

L'intervento rientra proprio nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di dieci chilometri a quattro corsie della strada statale 131 "Carlo Felice", tra Monastir e Serrenti.