Anas Completa la SS 195 Bis: Aperti gli Ultimi 3 km della Nuova Sulcitana

Un'importante infrastruttura per la mobilità del sud-ovest sardo è stata completata. Anas ha aperto al traffico gli ultimi 3 km di nuova strada a quattro corsie che completano il percorso della SS 195 Bis "Nuova Sulcitana" , strada extraurbana principale che si sviluppa per circa 17 km.

Collegamenti più Fluidi e Sicuri

La nuova arteria garantisce collegamenti più fluidi tra i comuni di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula, e una maggiore sicurezza grazie a tracciati moderni, viadotti e standard costruttivi avanzati. L'obiettivo è migliorare concretamente la qualità degli spostamenti, ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Le Opere Realizzate

Tra le opere principali, spiccano il viadotto sul Rio Santa Lucia e l'ammodernamento della Bretella di Capoterra, che garantisce l'integrazione con la viabilità esistente.

Un Investimento da 180 Milioni

Il progetto, che ha richiesto un investimento complessivo di oltre 180 milioni di euro, rappresenta un passo significativo per il miglioramento della rete stradale sarda e per la sicurezza degli automobilisti.

Con il completamento della SS 195 Bis, il collegamento tra il cagliaritano e il sulcis si fa più rapido, scorrevole e sicuro. Un'opera attesa che porterà benefici tangibili a residenti, lavoratori e turisti.