Musica Arena Cagliari, arrivano i Jethro Tull ed Elio e le Storie Tese - Notizie

Dopo l'apertura, nei giorni scorsi, con il concerto di Ben Harper and the Innocent Criminals prosegue il programma di MusiCA Arena negli spazi della Fiera in viale Diaz: in cartellone domani, venerdì 10 luglio (21.30), lo spettacolo "Bello di Mamma", dello showman Enrico Brignano.Gli appuntamenti del fine settimana proseguono sabato 11 (ore 20) con il doppio concerto di Eric Johnson e Matteo Mancuso - fuoriclasse texano della chitarra il primo, giovane e talentuoso chitarrista il secondo, che si esibirà con il suo trio - e domenica 12 con il Disaster Metal Fest, che vedrà sul palco i norvegesi Mayhem (prima volta in Sardegna per i pionieri del black metal norvegese), i canadesi Voivod e diverse band della scena italiana e sarda.Il 17 luglio (ore 21.30) sul palco dell'Arena le leggende del progressive rock britannico, i Jethro Tull, con il loro "Curiosity Tour": in scena il leader e fondatore del gruppo Ian Anderson con la formazione storica composta da David Goodier (basso), John O'Hara (tastiere), Scott Hammond (batteria) e il chitarrista Jack Clark. Due giorni dopo, domenica 19 luglio (ore 21), "We want Miles!!", concerto-tributo a Miles Davis. Il leggendario trombettista sarà ricordato dalle star che hanno condiviso con lui il palco da Marcus Miller a Bill Evans passando, tra gli altri da Mike Stern, Brett Williams e Anwar Marshall.Lunedì 20 luglio (ore 21) la MusiCA Arena ospiterà il concerto-show dissacrante e ironico dell'istrionico Tony Pitoni, artista siciliano che si è ritagliato con le sue performance uno spazio tutto suo, difficilmente collocabile in una sola categoria, nel panorama musicale italiano. Serata tutta dedicata a Michael Jackson quella di giovedì 23 giugno (ore 22) con il tributo "Legend-The Show Live in Orchestra", con Wendel Gama, che arriva a...

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