Decimomannu e Sant'Andrea Frius, Controlli dei Carabinieri: Due Denunce per Guida Senza Patente e Hashish

DECIMOMANNU – I Carabinieri delle Stazioni di Decimomannu e Sant'Andrea Frius, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, hanno condotto un servizio di controllo del territorio nella serata di ieri e per buona parte della notte. L'operazione, svolta lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati, ha portato a due denunce e al sequestro di un'auto e di stupefacente.

A Decimomannu: Guida Senza Patente e Senza Assicurazione

A Decimomannu, durante un posto di controllo nel centro cittadino, i militari hanno fermato un 21enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Alla guida di un'autovettura di grossa cilindrata, è risultato sprovvisto di patente (mai conseguita) e senza la copertura assicurativa del veicolo. L'auto è stata sottoposta a sequestro e il conducente segnalato alle autorità competenti.

A Sant'Andrea Frius: Detenzione di Hashish

A Sant'Andrea Frius, durante un controllo nel centro del paese, i Carabinieri hanno identificato un 25enne del luogo. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di modiche quantità di Hashish. L'uomo è stato segnalato all'Autorità Amministrativa e lo stupefacente è stato sequestrato.

L'Impegno dell'Arma

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio quotidianamente attuato dall'Arma, con l'obiettivo di contrastare i comportamenti illeciti e prevenire l'incidentalità stradale. Una presenza capillare, soprattutto nelle serate estive, per garantire la sicurezza delle comunità locali.