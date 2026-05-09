Tra gli appuntamenti più attesi della primavera, l'Azalea della
Ricerca torna per la Festa della Mamma, domenica 10 maggio, grazie
a migliaia di volontari in tutta Italia, insieme per sostenere la
ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Anche la Sardegna è in
prima linea in piazza con 200 comuni coinvolti e più di 280
postazioni attive: tutte le informazioni e i punti di distribuzione
su azaleadellaricerca.it.
Nel 2025 in Italia sono state stimate 179.800
nuove diagnosi di cancro nelle donne, circa 1 su 3 ne è colpita nel
corso della vita. I più frequenti sono i tumori alla mammella
(31,1% di tutte le diagnosi di cancro nel genere femminile),
colon-retto (10,5%), polmone (9,1%), melanoma (4,7%) e utero
(4,6%). Le donne sviluppano mediamente meno tumori e superano la
malattia più spesso rispetto agli uomini. I motivi di questa
differenza - dovuta in parte alla biologia e in parte ad altri
fattori, per esempio sociali e culturali - sono approfonditi nella
pubblicazione speciale che viene distribuita insieme all'Azalea,
che racconta anche il ruolo delle donne nella ricerca sul cancro
tra ieri e oggi e fornisce indicazioni utili per la
prevenzione.
Grazie ai risultati della ricerca, per alcuni
tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla
diagnosi è cresciuta molto negli anni. È il caso in particolare del
tumore al seno, dove si è arrivati a un tasso dell'89,5%. Più
complessa è la situazione per altri tipi di cancro, più rari ma
meno curabili come il tumore dell'ovaio, che risulta difficile da
diagnosticare precocemente, spesso è resistente ai trattamenti e dà
recidive.
Nel corso degli anni la campagna ha permesso a
Fondazione Airc di raccogliere oltre 320 milioni di euro,
garantendo continuità a medici e ricercatori impegnati a...
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