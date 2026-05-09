L'Azienda regionale per l'Emergenza Urgenza è pronta ad assumere 9
medici a supporto delle sue attività sul territorio. La nuova
azione di reclutamento di Areus mira a rafforzare le postazioni del
sistema 118, sia nelle Centrali Operative di Sassari e Cagliari,
sia sui mezzi di soccorso avanzati medicalizzati e sulle
automediche, che ad oggi registrano sensibili carenze di personale.
Le nuove risorse andranno a potenziare in particolare le postazioni
di servizio che presentano le maggiori criticità.
"In un periodo di forte contrazione di risorse
mediche su tutto il territorio nazionale, l'assunzione di ben 9
medici nell'Emergenza Urgenza in Sardegna per noi è già un buon
risultato", sottolinea Angelo Maria Serusi, direttore generale di
Areus che parla anche di un cambio di paradigma. "Considerata la
poca disponibilità di Medici di Emergenza Territoriale, i
cosiddetti Met, figure mediche convenzionate che negli anni hanno
garantito le funzioni del 118 sul territorio, abbiamo deciso di
concentrare ulteriormente la ricerca di figure mediche, attraverso
procedure di reclutamento di personale con specializzazioni in
discipline equipollenti a quelle per i Medici di Emergenza
Territoriale e quindi idoneo a prestare servizio sulle ambulanze
oltreché nelle Centrali Operative 118".
L'attuale fase di reclutamento, prevede la presa
di servizio di 6 medici specializzandi al 3/o anno di corso insieme
a 3 medici specialisti che andranno, come detto, a rafforzare per
un verso le postazioni territoriali di Soccorso Avanzato e
dall'altro a completare l'organico delle centrali operative 118 di
Sassari e Cagliari.
I medici assunti nelle centrali andranno a
fornire ulteriore garanzia di un ottimale coordinamento e gestione
del personale sanitario sul territorio, impegnato quotidianamente
nel presidio sanitario delle comunità, fornendo indicazioni
cliniche in tempo reale, a infermieri e volontari, specialmente in
situazioni complesse dove risulta comunque necessario il supportato...
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