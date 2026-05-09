L'Areus rafforza l'organico del 118 con 9 nuovi medici - Notizie

L'Azienda regionale per l'Emergenza Urgenza è pronta ad assumere 9 medici a supporto delle sue attività sul territorio. La nuova azione di reclutamento di Areus mira a rafforzare le postazioni del sistema 118, sia nelle Centrali Operative di Sassari e Cagliari, sia sui mezzi di soccorso avanzati medicalizzati e sulle automediche, che ad oggi registrano sensibili carenze di personale. Le nuove risorse andranno a potenziare in particolare le postazioni di servizio che presentano le maggiori criticità."In un periodo di forte contrazione di risorse mediche su tutto il territorio nazionale, l'assunzione di ben 9 medici nell'Emergenza Urgenza in Sardegna per noi è già un buon risultato", sottolinea Angelo Maria Serusi, direttore generale di Areus che parla anche di un cambio di paradigma. "Considerata la poca disponibilità di Medici di Emergenza Territoriale, i cosiddetti Met, figure mediche convenzionate che negli anni hanno garantito le funzioni del 118 sul territorio, abbiamo deciso di concentrare ulteriormente la ricerca di figure mediche, attraverso procedure di reclutamento di personale con specializzazioni in discipline equipollenti a quelle per i Medici di Emergenza Territoriale e quindi idoneo a prestare servizio sulle ambulanze oltreché nelle Centrali Operative 118".L'attuale fase di reclutamento, prevede la presa di servizio di 6 medici specializzandi al 3/o anno di corso insieme a 3 medici specialisti che andranno, come detto, a rafforzare per un verso le postazioni territoriali di Soccorso Avanzato e dall'altro a completare l'organico delle centrali operative 118 di Sassari e Cagliari.I medici assunti nelle centrali andranno a fornire ulteriore garanzia di un ottimale coordinamento e gestione del personale sanitario sul territorio, impegnato quotidianamente nel presidio sanitario delle comunità, fornendo indicazioni cliniche in tempo reale, a infermieri e volontari, specialmente in situazioni complesse dove risulta comunque necessario il supportato...

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