(Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 68 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato. Il ragazzo è nei locali della Squadra mobile e viene sentito dagli inquirenti. "Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa", avrebbe spiegato il 16enne.

Indaga la squadra mobile, coordinata dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Il ragazzo ha fracassato la testa all’uomo, con un grosso oggetto trovato in casa.