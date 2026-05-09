Pecorino Romano, tre borse di studio per formare i manager della filiera - Notizie

Il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano Dop rafforza la propria strategia di investimento sulla formazione e sul ricambio generazionale nella filiera con il nuovo bando per tre borse di studio post-diploma da 8.000 euro l'anno ciascuna, per un totale di 24.000 euro a beneficiario nell'arco massimo di tre anni. L'iniziativa, deliberata dal consiglio di amministrazione il 21 aprile 2026, mette complessivamente a disposizione 72.000 euro e punta a sostenere percorsi universitari altamente specializzati nel settore caseario.Il percorso individuato è il corso di laurea ad orientamento professionale in Tecnologie e gestione dell'impresa casearia (TeGIC), attivato dall'Università di Parma, ad oggi l'unica in Italia a offrire una formazione specifica di questo tipo."Abbiamo scelto di investire in modo diretto sui giovani perché il futuro del Pecorino Romano passa dalla capacità di formare competenze nuove e qualificate" dice il presidente del Consorzio, Gianni Maoddi. "Non si tratta solo di sostenere gli studi, ma di costruire un vero percorso di ingresso nella filiera. L'obiettivo è riportare questi ragazzi dentro le nostre aziende, dopo una formazione avanzata, e accompagnarli verso ruoli di responsabilità anche apicali nel sistema produttivo".Sulla stessa linea il direttore del Consorzio, Riccardo Pastore, che sottolinea la valenza strategica dell'intervento: "La sfida è il ricambio generazionale. La filiera del Pecorino Romano ha bisogno di nuove professionalità capaci di coniugare tradizione, innovazione e gestione d'impresa. Il corso di Parma rappresenta un unicum a livello nazionale e un'opportunità concreta di crescita per i nostri giovani".Il bando è rivolto a candidati di età non superiore ai 27 anni, in possesso di diploma di maturità e residenti nelle aree della filiera del Pecorino Romano (Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto). È prevista inoltre la presentazione della candidatura tramite un...

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