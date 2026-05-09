Il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano Dop rafforza la
propria strategia di investimento sulla formazione e sul ricambio
generazionale nella filiera con il nuovo bando per tre borse di
studio post-diploma da 8.000 euro l'anno ciascuna, per un totale di
24.000 euro a beneficiario nell'arco massimo di tre anni.
L'iniziativa, deliberata dal consiglio di amministrazione il 21
aprile 2026, mette complessivamente a disposizione 72.000 euro e
punta a sostenere percorsi universitari altamente specializzati nel
settore caseario.
Il percorso individuato è il corso di laurea ad
orientamento professionale in Tecnologie e gestione dell'impresa
casearia (TeGIC), attivato dall'Università di Parma, ad oggi
l'unica in Italia a offrire una formazione specifica di questo
tipo.
"Abbiamo scelto di investire in modo diretto sui
giovani perché il futuro del Pecorino Romano passa dalla capacità
di formare competenze nuove e qualificate" dice il presidente del
Consorzio, Gianni Maoddi. "Non si tratta solo di sostenere gli
studi, ma di costruire un vero percorso di ingresso nella filiera.
L'obiettivo è riportare questi ragazzi dentro le nostre aziende,
dopo una formazione avanzata, e accompagnarli verso ruoli di
responsabilità anche apicali nel sistema produttivo".
Sulla stessa linea il direttore del Consorzio,
Riccardo Pastore, che sottolinea la valenza strategica
dell'intervento: "La sfida è il ricambio generazionale. La filiera
del Pecorino Romano ha bisogno di nuove professionalità capaci di
coniugare tradizione, innovazione e gestione d'impresa. Il corso di
Parma rappresenta un unicum a livello nazionale e un'opportunità
concreta di crescita per i nostri giovani".
Il bando è rivolto a candidati di età non
superiore ai 27 anni, in possesso di diploma di maturità e
residenti nelle aree della filiera del Pecorino Romano (Sardegna,
Lazio e provincia di Grosseto). È prevista inoltre la presentazione
della candidatura tramite un...
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