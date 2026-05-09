MARACALAGONIS – Momenti di paura e grande apprensione questa mattina in via della Resistenza a Maracalagonis, dove un operaio edile di 52 anni, M.P., residente nel paese, ha riportato gravissime ferite dopo essere precipitato da un'altezza di circa 4 metri. L'uomo stava lavorando su una piattaforma mobile all'interno di un'abitazione privata.

La Dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di Maracalagonis, intervenuti sul posto, M.P. si trovava nel cestello della piattaforma quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente al suolo. Tra le ipotesi più probabili al momento, gli investigatori stanno valutando l'eventualità di un improvviso malore che avrebbe colto l'uomo prima della caduta.

I Soccorsi

Immediata la richiesta di soccorso al 118. Data la gravità della situazione, è stato attivato l'elicottero Areus, che ha trasportato d'urgenza l'operaio in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. L'uomo versa in gravi condizioni.

Le Indagini

Sul luogo dell'incidente sono in corso i rilievi da parte delle autorità competenti per accertare l'esatta dinamica della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sull'identità del lavoratore.

L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri e sulle misure di prevenzione degli infortuni.