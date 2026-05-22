Solanas, Primo Biker Fest il 6 Giugno: Giro in Moto verso Torre delle Stelle, Giochi e Benedizione dei Caschi
SOLANAS – Tutto pronto per la prima edizione del Biker Fest a Solanas, evento che animerà il lungomare sabato 6 giugno 2026 nell'ambito del calendario "Solanas Summer". Una giornata interamente dedicata agli amanti delle due ruote, tra giri turistici, giochi, musica e momenti di aggregazione.
Il Programma della Giornata
Mattina
- Ore 10:00 – Apertura iscrizioni per il raduno e i giochi
- Ore 11:00 – Intrattenimento musicale in Piazza Madonna della Fiducia con DJ set
- Ore 12:00 – Partenza delle moto per il giro turistico verso Torre delle Stelle, con pit stop e welcome drink per tutti gli iscritti
- Ore 13:00 – Rientro a Solanas per la pausa pranzo presso le attività ristorative del territorio
Pomeriggio e Sera
- Ore 15:00 – Inizio dei giochi in Piazza Madonna della Fiducia
- Ore 18:00 – Fine dei giochi, premiazioni e ringraziamenti
- Ore 19:00 – Santa Messa con benedizione dei caschi e delle moto
- Ore 20:00 – Serata con musica dal vivo
Ospiti e Dj Set
Dalle ore 20:00, il palco di Piazza Madonna della Fiducia ospiterà il live di:
- Isla Sound (dj set)
- Bujumannu
- Sista Namely (backing Isla Sound)
Chiusura
La manifestazione si concluderà alle ore 24:00.
Un evento imperdibile per i biker di tutta l'isola, che potranno condividere la passione per le due ruote in una cornice suggestiva come quella di Solanas, tra mare, amici e buona musica. L'organizzazione invita tutti i partecipanti a rispettare le norme di sicurezza e a godersi la festa in allegria.