Aprirà il 18 luglio prossimo la mostra "Tyrrenòs e Sardò, principi Etruschi e guerrieri Nuragici: storia di due popoli e del mare che li unisce".
L'inaugurazione della grande esposizione, in
programma al Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras, che fa
dialogare la civiltà etrusca con quella nuragica, sarà spostata di
due mesi.
A Cabras arriveranno reperti da diversi musei
italiani e, in particolare, dal Museo archeologico di Firenze.
L'esposizione, curata da Paolo Giulierini, Raimondo Zucca, Daniele
Federico Maras e Giorgio Murru, rappresenta un evento molto atteso
nel panorama nazionale e internazionale.
"Lo slittamento dal 23 maggio al 18 luglio -
afferma il presidente della Fondazione, Anthony Muroni - è dovuto a
problemi legati all'approvvigionamento dei materiali necessari, da
parte dell'allestitore, per completare il lavoro. L'apertura della
mostra sarà l'occasione anche per inaugurare il nuovo spazio
espositivo che in futuro ospiterà il complesso statuario di Mont'e
Prama, attualmente nella Sala del Paesaggio. Con l'apertura della
nuova Sala dei Giganti, prosegue Muroni, il museo potrà contare su
circa 1500 metri quadri di area espositiva che ci consentiranno una
programmazione in grado di soddisfare le esigenze del grande
pubblico".
"La mostra - spiega l'etruscologo e curatore
Paolo Giulierini - è un'occasione unica per mettere a confronto,
tramite straordinari reperti, le aristocrazie etrusche e sarde in
un momento cruciale della storia del Mediterraneo, noto come
Orientalizzante, quando i ceti dirigenti dei regni e delle città
che si snodavano da Oriente a Occidente si riconoscevano per comuni
stili di vita, consuetudini e simboli. Mai come in quel tempo -
dice ancora Giulierini - il Mare Sardo fu uno straordinario
elemento di connessione tra le due coste: non a caso l'immagine
della mostra è una barchetta nuragica rinvenuta a Vetulonia, in
Etruria".
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