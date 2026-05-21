Affari Tuoi, Marco da Quartu Sant'Elena Torna a Casa a Mani Vuote: La Regione Fortunata Beffa Sardegna e Puglia

Serata amara per il concorrente sardo ad Affari Tuoi. Marco, consulente d'immagine e parrucchiere di Quartu Sant'Elena, accompagnato dalla figlia Clarissa, ha chiuso la puntata senza portare a casa neppure un euro, nonostante il tentativo di giocarsi la "Regione fortunata".

Un Avvio in Salita

L'andamento del gioco per Marco è stato disastroso sin dalle prime battute. In rapida successione, sono stati eliminati i "pacchi rossi" con i premi più ambiti: 300.000 euro, 200.000 euro e 100.000 euro. Questa emorragia di cifre elevate ha ridotto drasticamente il potere contrattuale nei confronti del Dottore, che ha presentato offerte piuttosto contenute (10.000 euro e 5.000 euro), entrambe rifiutate dal concorrente.

Il Cambio Sfortunato

A metà percorso, Marco ha accettato la sfida scambiando il suo pacco numero 11 con il numero 13. Sebbene nello scambio abbia evitato un pacco da 1 euro, la sorte non è migliorata: alla fine del gioco, il pacco 13 conteneva la misera cifra di 10 euro.

La Regione Fortunata: Il Colpo di Grazia

Rimasti senza premi significativi (solo un pacco da 15.000 euro e uno da 10 euro), Marco e Clarissa hanno giocato l'ultima carta con la Regione Fortunata:

Primo tentativo (100.000 euro) : hanno puntato sulla loro amata Sardegna .

: hanno puntato sulla loro amata . Secondo tentativo (50.000 euro): hanno scelto la Puglia.

Purtroppo, entrambi i tentativi sono risultati errati, perché la regione vincente era la Basilicata.

Il Verdetto Finale

Marco e Clarissa tornano a casa a mani vuote (0 euro), dopo una partita dove la sfortuna non ha mai mollato la presa. Resta comunque la bella esperienza da ricordare e l'affetto del pubblico. L'augurio per Marco è che la prossima volta la sorte possa girare a favore della Sardegna.