Maracalagonis, Incendio in Località Mitza Crabittu: Bruciati Mezzo Ettaro. Volontari del NOS Quartu S.E. Evitano il Peggio

MARACALAGONIS – Un incendio è divampato due giorni fa in località Mitza Crabittu, nell'agro di Maracalagonis. Le fiamme hanno distrutto circa mezzo ettaro di vegetazione, ma sono state fermate in tempo prima che potessero espandersi su terreni incolti, cortili di abitazioni e canneti.

L'Intervento dei Volontari del NOS Quartu S.E.

Sul posto sono intervenuti i volontari del NOS (Nucleo Operativo Spegnimento) di Quartu Sant'Elena, attivati dalla Sori, supportando i Vigili del Fuoco e coordinati dalla Pattuglia del Corpo Forestale di Cagliari. Grazie alla prontezza delle squadre, il rogo è stato domato e non ha raggiunto le aree abitate né le canne palustri.

Il Parco di Molentargius a Rischio

Domenica pomeriggio, sempre i volontari del NOS Quartu S.E., sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato nel Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, lato Quartu Sant'Elena, nei pressi di via della Musica. Anche in quel caso, il pronto intervento ha evitato conseguenze peggiori in un'area naturalistica di grande pregio.

L'Appello dei Volontari

I volontari del NOS lanciano un appello alla cittadinanza: "Se avvistate un incendio, chiamate subito il 1515 del Corpo Forestale" , il numero unico per le segnalazioni di roghi boschivi. Un gesto rapido può fare la differenza per salvare il patrimonio naturale e le abitazioni.