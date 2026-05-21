Selargius, Blitz dei Carabinieri a Pizz'e Pranu: Dieci Auto Rubate e Discarica Abusiva. Quattro Denunciati

SELARGIUS – Un'imponente operazione dei Carabinieri ha smantellato una vera e propria "centrale" dell'illegalità in località Pizz'e Pranu, nel territorio di Selargius. Nel corso di un maxi blitz scattato all'alba, i militari hanno recuperato dieci auto rubate e scoperto una vasta discarica abusiva con rifiuti speciali. Quattro persone sono state denunciate.

Un Dispositivo di Forze Straordinario

L'operazione ha visto impegnati i militari delle Stazioni di Selargius, Sinnai e Monserrato, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, e i reparti specializzati: Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, Nucleo Operativo Ecologico, Nucleo Cinofili. Dall'alto, l'area è stata monitorata dall'11° Nucleo Elicotteri di Elmas.

Il "Cimitero" delle Auto Rubate

Le perquisizioni hanno portato alla luce diverse autovetture, tra utilitarie e mezzi commerciali. Gli accertamenti tecnici hanno confermato che dieci di questi veicoli erano stati rubati tra il 2025 e l'inizio del 2026 nelle aree di Cagliari, Quartu Sant'Elena e Sestu.

Una Discarica Inquinante

Parallelamente, i Carabinieri specializzati nel settore ecologico hanno individuato vaste porzioni di terreno trasformate in depositi incontrollati di rifiuti speciali. Sono emerse:

Gestione illecita di scarti

Scarichi abusivi di acque reflue e sostanze pericolose per il suolo e le falde acquifere

Consegna illecita di veicoli fuori uso a centri non autorizzati

Le Denunce e il Sequestro

Quattro uomini, di età compresa tra i 23 e i 46 anni e residenti nella zona, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Cagliari. Le norme contestate riguardano la gestione illecita di rifiuti e lo scarico abusivo di sostanze inquinanti.

L'intera area adibita a discarica e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro preventivo e affidati in custodia al Comune di Selargius per i successivi adempimenti di bonifica e messa in sicurezza. L'operazione conferma l'impegno dell'Arma nella tutela del patrimonio e dell'ambiente.