Manifestazione questa mattina a Cagliari per chiedere lo stop alla produzione delle armi in Sardegna. Sotto il palazzo del Consiglio regionale si sono date appuntamento associazioni ambientaliste e antimilitariste che da anni chiedono la chiusura della fabbrica Rwm di Iglesias-Domusnovas e si battono contro il suo ampliamento.
"Ora la Regione", spiega all'Ansa Enrico Rubiu
dell'Usb, "deve decidere da che parte stare. Noi siamo contro la
guerra e abbiamo messo in campo tutte le nostre forze e competenze
in tutte le sedi per fermare chi fabbrica armi".
I manifestanti hanno chiesto un incontro con i
capigruppo in Consiglio regionale. In una lettera aperta
indirizzata al presidente Piero Comandini e ai presidenti dei
gruppi consiliari, Italia Nostra Sardegna, Movimento Nonviolento
Sardegna, Associazione A Foras, USB Sardegna, Assotziu Consumadoris
Sardigna, Comitato Riconversione RWM, Confederazione Sindacale
Sarda, Cagliari Social Forum, ANPI Cagliari e Cobas Cagliari,
Comitato su Entu Nostu Sanluri, Assemblea Permanente Villacidro,
PCI Sardegna, Federazione Giovanile Comunista Italiana - Sardegna
esprimono "forte preoccupazione per la scelta della Giunta
regionale di non pronunciarsi direttamente sulla richiesta di Via,
demandandola a un commissario ad acta".
"Tale decisione", che i firmatari considerano un
atto politico e istituzionale di rilevante gravità, "ha di fatto
compresso l'autonomia regionale e leso il principio di legalità,
sostenendo le ragioni della multinazionale degli armamenti anche
dinanzi al Tar Sardegna", sostengono i promotori della
mobilitazione. "La politica industriale per il sud della Sardegna è
di fatto determinata da soggetti esterni e orientata verso la
militarizzazione del territorio e la produzione bellica".
Con la richiesta di incontro le organizzazioni
ambientaliste intendono "richiamare l'attenzione dell'assemblea
sulla gravità della vicenda e sulle sue rilevanti conseguenze
ambientali, sociali e politiche, con l'obiettivo di fermare
l'appoggio acritico della Regione Sardegna alle ragioni del riarmo...