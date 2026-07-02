Niente più zona economica speciale a Cala Finanza: il progetto di installazione di un glamping da parte della società Tavolara Bay sul promontorio della località costiera nel nord est dell'isola, a Loiri Porto San Paolo, non ha più le autorizzazioni del governo.
Il Dipartimento per il Sud di palazzo Chigi ha
disposto la revoca dell'Autorizzazione del 6 febbraio 2026, che
aveva acconsentito al progetto. "La revoca è stata adottata proprio
in ragione della sopravvenuta revoca, da parte del nostro Consiglio
Comunale, della delibera di indirizzo n. 50 del 25 novembre 2025"
dice il sindaco Francesco Lai. Lo scorso 30 giugno, in una seduta
del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo con un unico punto
all'ordine del giorno, il sindaco Lai aveva illustrato le
motivazione della richiesta ai consiglieri di revocare in
autotutela la delibera fatta nel novembre del 2025. A due giorni di
distanza, e dopo la massiccia partecipazione alla manifestazione di
ieri di cittadini e gruppi di attivisti proprio a Cala Finanza,
arriva oggi lo stop da Roma. Uno stop che riguarda l'unico progetto
presentato, quello del glamping, mentre - come ha anche specificato
la Regione - non è mai stata presentata alcuna istanza su un resort
che la società Italo brasiliana Tavolara Bay srl, che fa capo al
gruppo Jhsf, avrebbe in progetto di realizzare in quell'area. "È
una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni.
È la dimostrazione che quando un Comune esercita con serietà e
rigore le proprie prerogative, lo Stato sa ascoltare. E sa
correggersi", ha dichiarato Lai. "Si conferma ciò che la Regione
sostiene fin dall'inizio. - ha dichiarato Francesco Spanedda,
assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - La
questione non era essere favorevoli o contrari agli investimenti,
ma...