Con oltre 12,5 milioni di euro la Regione Sardegna si propone di consentire a migliaia di bambini, ragazzi e giovani con disabilità di praticare attività sportiva gratuitamente e rilancia i voucher sportivi con il nuovo bando "FAST - FAre Sport Tutti", finanziato nell'ambito del Programma regionale FSE+ 2021-2027. Le risorse copriranno tre annualità, a partire dalla stagione sportiva 2026-2027.
La misura punta a favorire l'accesso allo sport
come strumento di inclusione sociale, contrasto alla povertà
educativa e promozione del benessere psicofisico, sostenendo le
famiglie nelle spese di iscrizione e frequenza ai corsi organizzati
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche
dell'Isola.
Le domande potranno essere presentate dal 14
luglio, dalle ore 14, fino alle 23.59 del 15 settembre prossimo. Il
voucher avrà un valore massimo di 500 euro per ciascun beneficiario
e potrà essere utilizzato per coprire le spese per la stagione
sportiva 2026-2027. Le attività dovranno svolgersi presso Asd e Ssd
con sede legale in Sardegna, affiliate alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Cip.
Potranno beneficiare del contributo i giovani
residenti in Sardegna dai 5 ai 18 anni. Per le persone con
disabilità il limite anagrafico sale invece a 26 anni. L'accesso
sarà riservato ai nuclei familiari con Isee 2026 non superiore a 20
mila euro. La graduatoria sarà definita sulla base dell'indicatore
economico, riconoscendo però priorità assoluta ai richiedenti con
disabilità.
Ogni famiglia potrà ottenere il voucher per un
massimo di due figli. Nel caso di nuclei familiari più numerosi,
gli ulteriori richiedenti potranno essere inseriti tra gli idonei
non beneficiari e accedere al contributo in caso di disponibilità
di ulteriori risorse attraverso lo scorrimento della
graduatoria.
"Questa è la nuova...