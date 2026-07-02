Dalla Regione oltre 12,5 milioni per l'attività sportiva dei giovani - Notizie

Con oltre 12,5 milioni di euro la Regione Sardegna si propone di consentire a migliaia di bambini, ragazzi e giovani con disabilità di praticare attività sportiva gratuitamente e rilancia i voucher sportivi con il nuovo bando "FAST - FAre Sport Tutti", finanziato nell'ambito del Programma regionale FSE+ 2021-2027. Le risorse copriranno tre annualità, a partire dalla stagione sportiva 2026-2027.La misura punta a favorire l'accesso allo sport come strumento di inclusione sociale, contrasto alla povertà educativa e promozione del benessere psicofisico, sostenendo le famiglie nelle spese di iscrizione e frequenza ai corsi organizzati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche dell'Isola.Le domande potranno essere presentate dal 14 luglio, dalle ore 14, fino alle 23.59 del 15 settembre prossimo. Il voucher avrà un valore massimo di 500 euro per ciascun beneficiario e potrà essere utilizzato per coprire le spese per la stagione sportiva 2026-2027. Le attività dovranno svolgersi presso Asd e Ssd con sede legale in Sardegna, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Cip.Potranno beneficiare del contributo i giovani residenti in Sardegna dai 5 ai 18 anni. Per le persone con disabilità il limite anagrafico sale invece a 26 anni. L'accesso sarà riservato ai nuclei familiari con Isee 2026 non superiore a 20 mila euro. La graduatoria sarà definita sulla base dell'indicatore economico, riconoscendo però priorità assoluta ai richiedenti con disabilità.Ogni famiglia potrà ottenere il voucher per un massimo di due figli. Nel caso di nuclei familiari più numerosi, gli ulteriori richiedenti potranno essere inseriti tra gli idonei non beneficiari e accedere al contributo in caso di disponibilità di ulteriori risorse attraverso lo scorrimento della graduatoria."Questa è la nuova...

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