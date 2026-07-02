Sono cinque gli studenti sardi che sono entrati nell'elenco dei 101 vincitori, su 500 candidature, delle borse di studio che Fondazione Sia ha consegnato nel corso di una premiazione all'Unione Industriali Torino. Borse attribuite ai migliori talenti nei percorsi universitari scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici che, dopo la laurea triennale, hanno scelto di completare il loro corso universitario con i percorsi magistrali all'Università degli Studi di Torino o al Politecnico di Torino.
Fra loro Danilo Buttu, già studente al
Politecnico di Torino che per la laurea magistrale ha scelto il
corso di Ingegneria Matematica; Filippo Atzori dell'Università
degli Studi di Cagliari, che farà la magistrale in Fisica dei
sistemi complessi del Poli; Emanuele Piras, anche lui
dell'Università di Cagliari, che per la magistrale ha scelto
Ingegneria Elettrica del Politecnico di Torino. E, ancora, Natasha
Scanu, Università di Cagliari, che ha scelto Biotecnologie Mediche
a UniTo, e Anna Rita Pinna, dell'Università degli Studi di Sassari,
che per la laurea magistrale ha scelto anche lei lo stesso corso di
studi.
Ai 101 selezionati è stato riconosciuto un
premio di 3.000 euro. Da quest'anno, entrando nella Community Stem
di Fondazione Sia, possono inoltre accedere a iniziative esclusive:
occasioni di confronto con le aziende dell'area e opportunità
dedicate ai migliori talenti delle discipline scientifiche e
tecnologiche.
Sempre da quest'anno, inoltre, il Premio
Marcella Novo destina agli iscritti alla Community ulteriori 10.000
euro come premio per la migliore idea, articolata in progetto
d'innovazione. Tra le iniziative riservate ai membri della
Community anche gli Open Lab, un programma di visite e workshop nei
centri di ricerca e sviluppo delle aziende partner della
Fondazione, che organizza anche il Forum Annuale dei Talenti,
riunendo i premiati e i rappresentanti delle aziende partner per
discutere le sfide tecnologiche,...