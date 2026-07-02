Borse di studio Fondazione Sia, tra i premiati cinque studenti sardi - Notizie

Sono cinque gli studenti sardi che sono entrati nell'elenco dei 101 vincitori, su 500 candidature, delle borse di studio che Fondazione Sia ha consegnato nel corso di una premiazione all'Unione Industriali Torino. Borse attribuite ai migliori talenti nei percorsi universitari scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici che, dopo la laurea triennale, hanno scelto di completare il loro corso universitario con i percorsi magistrali all'Università degli Studi di Torino o al Politecnico di Torino.Fra loro Danilo Buttu, già studente al Politecnico di Torino che per la laurea magistrale ha scelto il corso di Ingegneria Matematica; Filippo Atzori dell'Università degli Studi di Cagliari, che farà la magistrale in Fisica dei sistemi complessi del Poli; Emanuele Piras, anche lui dell'Università di Cagliari, che per la magistrale ha scelto Ingegneria Elettrica del Politecnico di Torino. E, ancora, Natasha Scanu, Università di Cagliari, che ha scelto Biotecnologie Mediche a UniTo, e Anna Rita Pinna, dell'Università degli Studi di Sassari, che per la laurea magistrale ha scelto anche lei lo stesso corso di studi.Ai 101 selezionati è stato riconosciuto un premio di 3.000 euro. Da quest'anno, entrando nella Community Stem di Fondazione Sia, possono inoltre accedere a iniziative esclusive: occasioni di confronto con le aziende dell'area e opportunità dedicate ai migliori talenti delle discipline scientifiche e tecnologiche.Sempre da quest'anno, inoltre, il Premio Marcella Novo destina agli iscritti alla Community ulteriori 10.000 euro come premio per la migliore idea, articolata in progetto d'innovazione. Tra le iniziative riservate ai membri della Community anche gli Open Lab, un programma di visite e workshop nei centri di ricerca e sviluppo delle aziende partner della Fondazione, che organizza anche il Forum Annuale dei Talenti, riunendo i premiati e i rappresentanti delle aziende partner per discutere le sfide tecnologiche,...

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