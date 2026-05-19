Sinnai, Conad Riapre il Punto Vendita Rinnovato: Più Spazio ai Prodotti Locali e Tecnologie Green

SINNAI – Ha riaperto al pubblico il Conad di Sinnai, situato nella zona industriale Sienis all'interno del centro commerciale Le Palme, dopo un importante intervento di ristrutturazione e ampliamento. Il punto vendita, che celebra il suo ventennale, si presenta completamente rinnovato con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di acquisto e valorizzare l'offerta commerciale.

Numeri e Personale

Il supermercato si sviluppa su una superficie di 1.350 mq e impiega 62 addetti. Per garantire una spesa più comoda e veloce, sono disponibili 6 casse tradizionali, 4 self check-out e 4 torri di pagamento, oltre ai servizi di pagamento bollettini e buoni pasto.

I Reparti Freschi: Protagonista il Territorio

Particolare attenzione è stata riservata ai reparti freschi:

Ortofrutta : prodotti selezionati dalle migliori produzioni locali, con rifornimenti quotidiani

: prodotti selezionati dalle migliori produzioni locali, con rifornimenti quotidiani Macelleria : carni da filiere certificate e lavorazioni in osso

: carni da filiere certificate e lavorazioni in osso Pescheria servita : valorizzazione del pescato locale

: valorizzazione del Panetteria servita : pane dei migliori forni del territorio

: pane dei migliori forni del territorio Gastronomia completamente rinnovata e ampliata: piatti pronti, preparazioni calde e fredde, pizze e ricette della tradizione

Eccellenze Sarde e Marchi Conad

Ampio spazio è dedicato ai prodotti a marchio Conad, comprese le linee Sapori & Dintorni, Sapori & Idee e "I Nostri Ori" , espressione della filiera corta e del sostegno concreto alle aziende del territorio sardo. Fiore all'occhiello del nuovo punto vendita è anche la cantina dei vini, con una selezione delle migliori etichette locali e nazionali.

Sostenibilità e Innovazione Tecnologica

Il restyling ha riguardato anche la sostenibilità ambientale:

Nuovo impianto frigorifero a CO₂ ad alta efficienza energetica , con banchi refrigerati chiusi e assenza di emissioni di gas a effetto serra

, con banchi refrigerati chiusi e assenza di emissioni di gas a effetto serra Illuminazione a LED

Sistema BMS per la telegestione degli impianti climatici, che ottimizza consumi e comfort ambientale

Le Dichiarazioni

"Siamo lieti di annunciare il riammodernamento del nostro punto vendita di Sinnai – dichiarano i soci Conad Nord Ovest Domenico Schirru e Cristiano Cugia –. Il nuovo layout e le soluzioni adottate testimoniano una particolare attenzione ai temi del rispetto e della tutela dell'ambiente. Un intervento che assume un valore ancora più significativo perché si inserisce nell'anno in cui celebriamo il ventennale del punto vendita: un traguardo importante che abbiamo scelto di festeggiare nel modo migliore, investendo sul futuro e sulla qualità dell'esperienza di acquisto".

Orari e Omaggi

Il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario continuato, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 21. In occasione della riapertura, i clienti riceveranno in omaggio una shopper riutilizzabile Conad.

La Panchina Rossa

Nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione sociale, qualche giorno fa è stata inaugurata una panchina rossa all'ingresso del Parco della pineta di Sinnai, simbolo concreto dell'impegno contro la violenza sulle donne.