Calcio: al tecnico del Cagliari Pisacane il premio Briglia d'oro - Notizie

- CAGLIARI, 19 MAG - L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è il vincitore della "Briglia d'oro 2026", riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo.

"Con passione, competenza e grande dedizione ha guidato il Cagliari ad una straordinaria salvezza nel campionato di Serie A. Oltre alle ottime e già conosciute capacità tecniche, ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vita gli ha posto davanti come ostacolo", si legge nelle motivazioni.

Il premio, giunto alla 33/a edizione, verrà assegnato all'allenatore rossoblù il prossimo 12 giugno a Siena. Tra i tecnici che, nel corso degli anni, sono entrati nell'Albo d'oro: Nicola, Baroni, Calzona, Sacchi, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere...

Leggi tutto su Ansa Sardegna