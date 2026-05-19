- CAGLIARI, 19 MAG - L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è
il vincitore della "Briglia d'oro 2026", riconoscimento che viene
assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio,
sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è
distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma
anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo.
"Con passione, competenza e grande dedizione ha guidato il Cagliari ad una straordinaria salvezza nel campionato di Serie A. Oltre alle ottime e già conosciute capacità tecniche, ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vita gli ha posto davanti come ostacolo", si legge nelle motivazioni.
Il premio, giunto alla 33/a edizione, verrà assegnato all'allenatore rossoblù il prossimo 12 giugno a Siena. Tra i tecnici che, nel corso degli anni, sono entrati nell'Albo d'oro: Nicola, Baroni, Calzona, Sacchi, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo.
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