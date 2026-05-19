VILLAMASSARGIA – Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita questa mattina all'interno di un'azienda zootecnica a Villamassargia, nel sud Sardegna. Inutili i soccorsi del 118. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

La Dinamica

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale, che hanno esaminato il corpo dell'uomo. Secondo quanto emerso, il 55enne avrebbe avuto un malore; cadendo, avrebbe battuto la testa, procurandosi una ferita. I militari dell'Arma escludono che l'uomo sia morto per l'intervento di altre persone o a seguito di un incidente sul lavoro. La vittima, infatti, non era dipendente dell'azienda zootecnica vicino alla quale è stato trovato il corpo.

La Restituzione della Salma

Ultimate le formalità di rito e informata l'Autorità Giudiziaria, la salma è stata restituita ai familiari per le esequie. La comunità di Villamassargia è sotto shock per la morte improvvisa del 55enne. Le indagini sono comunque ancora in corso per escludere definitivamente altre piste.