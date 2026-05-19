Uta, Da Incidente a Tentato Omicidio: Investe un Monopattino volontariamente e Fugge. Arrestato 47enne

Uta, Da Incidente a Tentato Omicidio: Investe un Monopattino e Fugge. Arrestato 47enne

UTA – Un'operazione lampo dei Carabinieri della Stazione di Uta, con il supporto dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, ha trasformato un apparente grave incidente stradale in un tentato omicidio. Un 47enne disoccupato del luogo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per aver volontariamente investito un uomo di 36 anni a bordo di un monopattino elettrico, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

La Dinamica

L'episodio si è consumato nella serata di ieri in una via del centro di Uta. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il 47enne, alla guida della sua auto, avrebbe puntato e travolto volontariamente il 36enne che stava transitando sul monopattino sul lato opposto della strada. Subito dopo l'impatto, l'aggressore si è dato alla fuga.

Il Movente: Una Lite per Futili Motivi

Le immediate indagini hanno permesso di raccogliere elementi che fanno pensare alla volontarietà del gesto. Il movente sarebbe verosimilmente riconducibile a una lite per futili motivi avvenuta tra i due uomini alcuni giorni prima, mai denunciata alle autorità.

Il Rintraccio e l'Arresto

L'efficace coordinamento tra le pattuglie ha consentito di rintracciare l'uomo dopo pochi minuti nel vicino comune di Decimomannu. Il veicolo utilizzato, che presentava ancora i segni della collisione, è stato contestualmente individuato e sottoposto a sequestro.

Le Condizioni della Vittima

La vittima, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso e ricoverata per le plurime lesioni riportate. Fortunatamente, i medici hanno escluso l'imminente pericolo di vita.

Il Carcere

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato accompagnato e rinchiuso presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'operazione conferma la prontezza operativa e l'efficacia del controllo del territorio garantito dall'Arma dei Carabinieri.