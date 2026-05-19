America's Cup: inclusione, bambini e mare, ecco il Race Village di Cagliari - Notizie

Mare e inclusione, con famiglie e bambini protagonisti. A Cagliari, dove dal 21 al 24 maggio sono in programma le regate preliminari in vista dell'America's Cup 2027 di Napoli, al Race Village sono attesi quattro giorni all'insegna della vela per tutti. Riqualificazione dei territori, valorizzazione della filiera nautica, coinvolgimento delle scuole e delle periferie, alfabetizzazione del mare e promozione dello sport come strumento di inclusione sociale l'impegno del Governo nel percorso di avvicinamento all'America's Cup 2027. All'ingresso del Race Village di Via Roma, il truck istituzionale del Governo si trasformerà in uno spazio immersivo dedicato a giovani e scuole con il progetto, in collaborazione con la Fiv, "Vela per tutti: dal primo nodo alle barche volanti". Una vera porta d'ingresso nel mondo della vela: un percorso coinvolgente che accompagnerà il pubblico dai gesti più semplici — il nodo, il vento, la rotta, l'alfabeto del mare — fino alle frontiere più innovative della nautica contemporanea, tra foil, realtà mista, simulatori e attività di eSailing.Il villaggio sarà animato da laboratori creativi per bambini, video immersivi, photo opportunity e attività didattiche dedicate alla cultura del mare, all'educazione sportiva e all'inclusione. All'esterno del truck sarà inoltre esposta una imbarcazione Foil della Fiv. Grande attenzione ai più piccoli con attività pensate per avvicinare bambini e ragazzi alla cultura del mare attraverso il gioco. Momento centrale del programma il 22 maggio alle 12.00, in occasione della firma del protocollo di collaborazione tra FIV e Sport e Salute, alla quale oltre al Presidente della FIV, Francesco Ettorre e ai vertici di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, assisterà anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Presenti anche le due campionesse olimpiche Caterina Banti e Alessandra Sensini, l'iridato Gianluigi Ugolini e alcuni rappresentanti...

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