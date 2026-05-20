Sassari, Tragedia in Via delle Magnolie: 93enne Muore dopo Schianto Contro un Muro

SASSARI – Un grave incidente stradale è costato la vita a una donna di 93 anni. Una donna originaria di Tresnuraghes (Oristanese) ma residente a Sassari, è morta nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, in via delle Magnolie, nella zona residenziale di Serra Secca.

La Dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la 93enne era alla guida di una Peugeot 108 quando, probabilmente a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo del veicolo. L'auto ha proseguito la sua corsa finendo contro un muro di recinzione. L'impatto è stato violentissimo.

I Soccorsi Inutili

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Nonostante i tentativi di soccorso, le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravissime. Per la 93enne non c'è stato nulla da fare.

Al momento non è dato sapere se il decesso sia avvenuto prima o dopo l'impatto. Le indagini sono affidate agli inquirenti, che dovranno accertare l'esatta dinamica e chiarire se il malore abbia preceduto lo schianto. La comunità di Sassari è sotto shock per la tragica scomparsa.