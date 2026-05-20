Cagliari, Spaccio nel Quartiere Cep: 32enne Arrestato con un Chilo di Droga. Sequestrati Coltelli e 1.800 Euro

CAGLIARI – Un'attività di spaccio ben organizzata è stata smantellata dalla Squadra Volanti della Questura di Cagliari nel quartiere Cep. Un 32enne, residente nella zona, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Un 22enne è stato invece indagato in stato di libertà.

Il Fermo del Corriere

Tutto è iniziato ieri notte in via Avogadro di Collobiano. Gli agenti hanno notato un giovane uscire da uno stabile che, alla vista della divisa, ha affrettato il passo per evitare un controllo. Insospettiti, i poliziotti lo hanno fermato e sottoposto a sommario controllo, trovandolo in possesso di un marsupio contenente circa 110 grammi di Hashish.

La Perquisizione nell'Appartamento

Gli agenti sapevano che nello stesso stabile era stata segnalata un'attività illecita di spaccio. Con l'ausilio di altri equipaggi, hanno quindi effettuato una perquisizione nell'appartamento di un 32enne cagliaritano, che viveva con la propria famiglia. Giunti davanti all'ingresso, i poliziotti hanno avvertito un forte e intenso odore di stupefacenti, che ha avvalorato i sospetti.

L'Arsenale di Droga

All'interno della stanza del 32enne, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga, occultato in apposite scatole:

800 grammi di Marijuana

200 grammi di Hashish

125 grammi di Ketamina

Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati:

1.800 euro in banconote di piccolo taglio (provvendo dell'attività)

in banconote di piccolo taglio (provvendo dell'attività) 2 coltelli

1 bilancino di precisione

materiale vario per il confezionamento delle dosi

L'Arresto e la Convalida

Il 32enne è stato dichiarato in arresto. Il 22enne, trovato in possesso della sola hashish, è stato indagato in stato di libertà per detenzione. Il G.I.P. ha convalidato l'arresto del 32enne con l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Tutta la droga e il materiale sono stati messi a disposizione della Polizia Scientifica per i rilievi.