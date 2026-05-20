Flumini di Quartu, Accumulo di Rifiuti Speciali: Quattro Denunciati per Discarica Abusiva

Flumini di Quartu, Accumulo di Rifiuti Speciali: Quattro Denunciati per Discarica Abusiva

QUARTU SANT'ELENA – I Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari quattro persone, di età compresa tra i 38 e i 61 anni, tutti residenti nel capoluogo, disoccupati e già noti alle forze dell'ordine, ritenute responsabili in concorso di abbandono incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva.

La Scoperta

L'attività investigativa trae origine da un servizio di perlustrazione svolto lo scorso 13 maggio. I militari hanno notato un accumulo ingente e sospetto di materiali all'interno di un terreno in stato di semi-abbandono, situato in un'area residenziale dell'agro di Flumini, a circa tre chilometri dal litorale.

L'ispezione dei Carabinieri ha documentato una situazione di grave degrado ambientale. All'interno dell'area sono stati rinvenuti:

frigoriferi

carcasse di autovetture

pneumatici

scarti di materiale elettrico e plastico

diverse tipologie di materiale ferroso

Un Ricettacolo di Scarti Inquinanti

L'accumulo sistematico ha di fatto trasformato il terreno in un ricettacolo di scarti potenzialmente inquinanti, compromettendo la salubrità e il decoro della zona.

Le Conseguenze

Alla luce del quadro indiziario raccolto, i militari hanno proceduto alla denuncia degli occupanti dell'immobile e hanno richiesto all'Autorità Giudiziaria il sequestro preventivo dell'intera area. È stata inoltre sollecitata l'emissione di un'ordinanza sindacale per lo sgombero del sito e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili.

L'Efficacia della Stazione Temporanea

L'operazione evidenzia l'efficacia della Stazione Temporanea di Flumini, la cui apertura anticipata per la stagione estiva sta consentendo di ottenere risultati significativi non solo lungo la fascia costiera, ma anche nelle aree interne e meno visibili dell'agro quartese.

L'intervento si inserisce nel più ampio impegno dell'Arma dei Carabinieri nella tutela dell'ambiente e nel contrasto ai fenomeni di degrado urbano, garantendo un presidio costante a salvaguardia dell'ecosistema e della salute della collettività.